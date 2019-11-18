Китайские СМИ перечислили слабые места России

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Китайские СМИ обозначили четыре серьезные проблемы России, которые мешают ей стать абсолютным лидером.

"Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, в особенности из-за ужасающей военной мощи и огромной территории, поэтому никто не может ее игнорировать", - указывают журналисты издания Sohu.

Однако, по мнению китайцев, у нее имеется четыре слабые стороны - демографические проблемы, экономические трудности, географическое положение и сложная международная обстановка.

"Во-первых, это население. Проблема численности населения в России всегда давала о себе знать", - отмечается в материале издания. Эта проблема возникла из-за Второй мировой войны, в результате которой возникла огромная диспропорция женского населения по отношению к мужскому, а также последствия распада СССР.

К слабым сторонам России отнесли и сложность управления многонациональным населением, а также экономические трудности. К последним, считают китайцы, привели как мононаправленность экономики бывшего Советского Союза, основанной на развитии тяжелой промышленности и ВПК в ущерб другим отраслям, так и не самое удобное географическое положение страны.

Кроме того, Sohu обращает внимание и на трудную международную обстановку. Россия, будучи главным противником США, обязательно будет сталкиваться с давлением Вашингтона, резюмируют в статье.