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Китайские СМИ перечислили слабые места России

08:00 18.11.2019
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Китайские СМИ обозначили четыре серьезные проблемы России, которые мешают ей стать абсолютным лидером.

"Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, в особенности из-за ужасающей военной мощи и огромной территории, поэтому никто не может ее игнорировать", - указывают журналисты издания Sohu.

Однако, по мнению китайцев, у нее имеется четыре слабые стороны - демографические проблемы, экономические трудности, географическое положение и сложная международная обстановка.

"Во-первых, это население. Проблема численности населения в России всегда давала о себе знать", - отмечается в материале издания. Эта проблема возникла из-за Второй мировой войны, в результате которой возникла огромная диспропорция женского населения по отношению к мужскому, а также последствия распада СССР.

К слабым сторонам России отнесли и сложность управления многонациональным населением, а также экономические трудности. К последним, считают китайцы, привели как мононаправленность экономики бывшего Советского Союза, основанной на развитии тяжелой промышленности и ВПК в ущерб другим отраслям, так и не самое удобное географическое положение страны.

Кроме того, Sohu обращает внимание и на трудную международную обстановку. Россия, будучи главным противником США, обязательно будет сталкиваться с давлением Вашингтона, резюмируют в статье.

Темы: Россия
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Комментарии читателей
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18.11.2019, 18:59
Гость: Александру 4

Вы правы, скромность востока может осознать и понять в истине только тот, кто способен читать и понимать не только по слогам. Главная наша беда в том, что правят страной антиподы Морального кодекса (Богом данные человеческие качества), который издревле был маяком для любого слоя общества, независимо от его положения в нем. В истории России были подобные нынешним времена и они, как правило, заканчивались кровью. Это была историческая беда России. Но в наш 21 век ведь есть возможность не повторить прошлые трагедии. Не способным править следует уступить место способным, причем без каких либо преследований. Но, они этого не понимают или не желают понять. Избирательная химера, ложь, подкуп представителей СМИ, полицейщина, разложение своих граждан, ставка на подлецов,- признается "опорой государственности". Но ведь это не на долго, и в наши времена, теряющие качества цивилизации (алчность "партнеров") это крайне опасно для государства. У России есть шанс воспрянуть духом и возродить себя. Правители- спасите страну! Уйдите в отставку! Народ и Господь простит Вас и за это будет Вам благодарен!
18.11.2019, 17:54
Гость: ABCD

При чём тут Европа? И кто вам сказал что те зарплаты хорошие если на них смотреть их глазами? Там цены обнуляют всё. Если у нас бутерброд стоит 200р то у них 14 евро. И на квартиру уходит от 800 до 2000евро.
18.11.2019, 17:46
Гость: такс

В РСФСР работы было сколько угодно и везде Оплатить ЖКХ можно было с получки сразу за год вперёд чтоб 10 ть раз не бегать и ещё на жизнь деньги оставались
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