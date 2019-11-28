]]>
]]>
Главная В мире Новости

Названы имена россиян, которых хотят лишить «золотых паспортов» Кипра

02:13 28.11.2019
Дерипаска
Олег Дерипаска. Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Газета Politis опубликовала список из девяти человек, которых власти решили лишить гражданства Кипра.

Так называемых золотых паспортов (выдаются в обмен на инвестиции) могут лишиться как сами инвесторы, так и члены их семей. 

По данным газеты, имена этих людей связаны с хищениями средств, отмыванием денег и другими финансовыми нарушениями, сообщает NEWSru.com.

В список попал миллиардер Олег Дерипаска вместе со своим сыном и дочерью, а также бывшие руководители российско-венесуэльского Еврофинанс Моснарбанка Владимир Столяренко и Александр Бондаренко вместе с их женами и детьми.

Отметим, что Столяренко и Бондаренко заочно арестованы в России. Они объявлены в международный розыск по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина.

При этом представитель Олега Дерипаски заявил, что «Кипр очевидно подвергается беспрецедентному давлению со стороны США для создания сложностей российскому бизнесу».

Представитель МИД Кипра отметил, что проверка обоснованности предоставления гражданства не обязательно завершится лишением паспортов. Данная процедура занимает много времени и у человека будет возможность оспорить решение.

Темы: Кипр, Борьба с коррупцией в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.11.2019, 06:39
Гость: так держать европа

Киприоты молодцы,правильно поступают с ворами и предателями из РФ.Это у крутого силовика и единоборца развитой либерализм,с воровством и коррупцией,без суровой ответственности.
28.11.2019, 06:28
Гость: Олег

Все пинают Дерипаску. Российским жуликоватым олигархам не место в нормальных странах. Б/у товар возвращают назад.
28.11.2019, 04:00
Гость: Поручик

У беглых российских воров олигархов только один выход, вернуться добровольно в РФ и поделиться как положено наворованным. Отдать половину властям и все живи дальше и воруй спокойно все уголовные дела будут закрыты попадут в президентский пул и если захотят получат место сенатора или депутата в зависимости от величины бабла такой бесценный воровской опыт весьма востребован властью.
Все комментарии (5)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.