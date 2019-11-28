Названы имена россиян, которых хотят лишить «золотых паспортов» Кипра

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Газета Politis опубликовала список из девяти человек, которых власти решили лишить гражданства Кипра.

Так называемых золотых паспортов (выдаются в обмен на инвестиции) могут лишиться как сами инвесторы, так и члены их семей.

По данным газеты, имена этих людей связаны с хищениями средств, отмыванием денег и другими финансовыми нарушениями, сообщает NEWSru.com.

В список попал миллиардер Олег Дерипаска вместе со своим сыном и дочерью, а также бывшие руководители российско-венесуэльского Еврофинанс Моснарбанка Владимир Столяренко и Александр Бондаренко вместе с их женами и детьми.

Отметим, что Столяренко и Бондаренко заочно арестованы в России. Они объявлены в международный розыск по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина.

При этом представитель Олега Дерипаски заявил, что «Кипр очевидно подвергается беспрецедентному давлению со стороны США для создания сложностей российскому бизнесу».

Представитель МИД Кипра отметил, что проверка обоснованности предоставления гражданства не обязательно завершится лишением паспортов. Данная процедура занимает много времени и у человека будет возможность оспорить решение.