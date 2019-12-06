Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз делегации России

06:50

Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации с невыдачей американских виз российской делегации в ООН, пишет РИА Новости со ссылкой на российского постпреда Василия Небензю.

Как отмечает агентство, Трамп считает отказ в выдаче виз российской делегации в ООН искусственной проблемой.

По словам Небензи, Трам заявил, что "есть вопросы абсолютно искусственные, которые сказываются на репутации и престиже США"

"Президент, конечно, был не в курсе деталей, обещал разобраться и ситуацию, надеюсь, исправить", — добавил дипломат.

Напомним, ранее несколько членов российской делегации не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая прошла с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. В частности, визы не получили глава генерального секретариата МИД России Сергей Бутин, главы международных комитетов Госдумы и Совфеда Леонид Слуцкий и Константин Косачев, переводчики делегации.