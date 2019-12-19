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Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа

09:08 19.12.2019
Трамп Дональд
Фото с сайта whitehouse.gov
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Палата представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента утвердила обе статьи обвинения против Дональда Трампа.

Президента США обвиняют в злоупотребление властью и создании препятствий расследованию Конгресса, сообщает ТАСС.

Первый пункт обвинения поддержали 230 законодателей, против - 197, один воздержался. За вторую статью было отдано 229 голосов, против - 198 конгрессменов, один также воздержался.

В обоих случаях воздержавшимся оказалась Тулси Габбард, которая входит в число претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года.

После передачи обвинительного заключения в Сенат, процедура превратится в судебный процесс, руководить которым будет председатель Верховного суда. Палата представителей фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы - присяжными.

Для объявления импичмента необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (минимум 67).

Темы: Дональд Трамп, США
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.12.2019, 16:11
Гость: gvozd

я не понимаю вашего энтузиазма по отношению к Трампу
--
нет никакого энтузиазма, но есть Убежденность что если бы к власти пришла бы хитлери
- педосатанисты Уже бы развязали горячую войну в рф. на самом деле эта война идет с 1991го.
кроме того, я помню инагурационную речь трампа - с которой согласен на все 300%.
мир не черно-былый, нет чистых 100% красных или 100% традиционалистов или анархистов.
все мы где то между, ну кроме откровенно психически больных типо разных бланков/бронштейнов.
однако сейчас наступают грозные времена, красная зараза вновь подняла голову..
их преступления стали забывать и всеобщая госпропаганда старательно не вспоминает их деяния
- что бы им было легче снова захватить власть.
педостан на пороге открытого госперевота, мы все живем в американских колониях и когда
Там выбирают Нам президента - невозможно не иметь своего мнения по этому вопросу.
19.12.2019, 15:45
Гость: gvozd

я не понимаю вашего энтузиазма по отношению к Трампу
--
нет никакого энтузиазма, но есть Убежденность что если бы к власти пришла бы хитлери - педосатанисты Уже бы развязали горячую войну в рф. на самом деле эта война идет с 1991го.
кроме того, я помню инагурационную речь трампа - с которой согласен на все 300%.
мир не черно-былый, нет чистых 100% красных или 100% традиционалистов или анархистов. все мы где то между, ну кроме откровенно психически больных типо разных бланков/бронштейнов.
однако сейчас наступают грозные времена, красная зараза вновь подняла голову.. их преступления стали забывать и всеобщая госпропаганда старательно не вспоминает их деяния - что бы им было легче снова захватить власть.
педостан на пороге отркрытого госперевота, ме все живем в американских колониях и когда Там выбирают Нам президента - невзможно не иметь своего мнения по этому вопросу.
19.12.2019, 14:39
Гость: личный опыт

я не понимаю вашего энтузиазма по отношению к Трампу. Он такой же гнобельщик России, как и эти депутаны, просто более умный и расчетливый.
Для России от него лучше не станет.
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