Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа

09:08

Палата представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента утвердила обе статьи обвинения против Дональда Трампа.

Президента США обвиняют в злоупотребление властью и создании препятствий расследованию Конгресса, сообщает ТАСС.

Первый пункт обвинения поддержали 230 законодателей, против - 197, один воздержался. За вторую статью было отдано 229 голосов, против - 198 конгрессменов, один также воздержался.

В обоих случаях воздержавшимся оказалась Тулси Габбард, которая входит в число претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года.

После передачи обвинительного заключения в Сенат, процедура превратится в судебный процесс, руководить которым будет председатель Верховного суда. Палата представителей фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы - присяжными.

Для объявления импичмента необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (минимум 67).