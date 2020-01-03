Трамп объяснил операцию по убийству генерала Касема Сулеймани в Ираке

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Иранский генерал Касем Сулеймани, убитый в результате операции США, был причастен к гибели большого числа протестующих в Иране, а также «убил или ранил тысячи американцев» на протяжении долгого времени и «планировал убить еще больше». Об этом президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter.

По его мнению, в Иране Сулеймани «ненавидели и боялись внутри страны». При этом Трамп оговорился, что в Иране никогда «не признаются в этом». «Его следовало убрать еще много лет назад», — заключил Трамп.

В пятницу, 3 января, стало известно о гибели в международном аэропорту Багдада командующего иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулейсмани и заместителя главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по устранению Сулеймани была проведена в Ираке американскими военными по личному указанию Трампа.

«Генерал Сулеймани активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе», — приводит РБК заявление Пентагона. В военном ведомстве авиаудар объяснили «сдерживанием будущих планов Ирана».

Трамп после гибели Сулеймани опубликовал в своем Twitter американский флаг без комментариев, позже Белый дом выступил с заявлением, в котором говорилось, что атака беспилотников была «решительной оборонительной акцией», проводимой «по указанию президента».

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что «мученическая гибель Сулеймани сделает Иран более решительным в противостоянии экспансионизму США».

В российском Минобороны увидели в убийстве генерала Сулеймани опасный прецедент, который может привести к «серьезным негативным последствиям для всей системы международной безопасности».