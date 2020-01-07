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Водитель в США расстрелял детей, бросавших снежки в его машину

17:14 7.01.2020
Стоп-кадр из видео CNN
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Вечером 4 января в штате Висконсин водитель автомобиля Toyota открыл огонь по детям, бросавших снежки в проезжающие мимо машины.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на сообщение полиции Милуоки (город на севере США).

По данным полиции, группа детей бросала снежки в машины. Водитель одной из них начал стрелять по детям.

Ранения получили мальчик и девочка в возрасте 13 и 12 лет соответственно. После оказания первой помощи, они были доставлены в больницу.


Стоп-кадр из видео CNN

По горячим следам задержать водителя не удалось, полиция обратилась с просьбой ко всем, кто может помочь в расследовании этого происшествия, предоставить данные о подозреваемом.

Темы: США, Происшествия в мире
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Комментарии читателей
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07.01.2020, 22:07
Гость: Юляша

но ребенка водила бил. ?
Припоминаю,что 15-летний отморозок получил по соплям за издевательства над водителем машины,жаль мало получил.
07.01.2020, 20:51
Гость: Теперь и другие "стрелкИ" появятся.

у нас нечто похожее было, без стрельбы, но ребенка водила бил.
07.01.2020, 20:15
Гость: Сердечник

не знаю кто больше виноват. водитель или его психиатр
Все комментарии (13)
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