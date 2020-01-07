Водитель в США расстрелял детей, бросавших снежки в его машину

17:14

Вечером 4 января в штате Висконсин водитель автомобиля Toyota открыл огонь по детям, бросавших снежки в проезжающие мимо машины.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на сообщение полиции Милуоки (город на севере США).

По данным полиции, группа детей бросала снежки в машины. Водитель одной из них начал стрелять по детям.

Ранения получили мальчик и девочка в возрасте 13 и 12 лет соответственно. После оказания первой помощи, они были доставлены в больницу.



Стоп-кадр из видео CNN

По горячим следам задержать водителя не удалось, полиция обратилась с просьбой ко всем, кто может помочь в расследовании этого происшествия, предоставить данные о подозреваемом.