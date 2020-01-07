Иран подготовил 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани

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Тегеран подготовил 13 различных сценариев ответа США на убийство генерала Касема Сулеймани, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление секретаря Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани.

Как отметил Шамхани, даже "самый маленький" из подготовленных сценариев "станет ночным кошмаром для Америки".

Ранее во вторник парламент Ирана единогласно принял законопроект, приравнивающий Пентагон и армию США к террористическим организациям. В документе также одобряется выделение элитному подразделению армии Ирана — силам специального назначения "Кудс" — 200 миллионов евро из Фонда национального развития.

Лидер "Кудс" генерал Касем Сулеймани был уничтожен в ночь на 3 января в результате спецоперации США в районе международного аэропорта Багдада. Вашингтон считал его причастным к организации нападения на американское посольство в столице Ирака 31 декабря минувшего года.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Вашингтон совершил тяжелейшее преступление, о котором Тегеран не забудет.

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Америка взяла на прицел 52 объекта в Иране, включая места культурного наследия. Такое количество связано с 52 американскими заложниками, захваченными Ираном в 1979 году.

Такое решение Вашингтона вызвало обеспокоенность ряда политиков и экспертов, указавших, что международное право запрещает наносить удары по объектам культурного наследия. В ответ госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон будет "действовать по закону".