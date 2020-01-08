МИД Украины заявил о гибели в авиакатастрофе в Иране граждан семи стран

12:07

Граждане семи государств погибли в авиакатастрофе Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Тегеране, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.

По данным Украины, в катастрофе погибли 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 11 - Украины (включая 9 членов экипажа), 10 - Швеции, 4 - Афганистана, 3 - Германии и 3 - Великобритании.

Россиян среди пассажиров разбившегося лайнера не было. Об этом заявили в посольстве РФ в Тегеране.

"Мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким всех жертв этой ужасной трагедии", - говорится в сообщении посольства.

Украинские власти продолжают расследование трагедии. Версия террористического акта пока не рассматривается.

Самолет Boeing-737, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился утром в среду после взлета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.