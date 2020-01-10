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Иран пригласил США и Канаду участвовать в расследовании крушения Boeing

06:47 10.01.2020
Крушение Boeing 737 МАУ в Иране
Скриншот с YouTube
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Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) получил уведомление от Ирана для участия в расследовании крушения самолета украинской авиакомпании МАУ, пишет РИА Новости со ссылкой на заявлении ведомства. Аналогичное, приглашение было также направлено канадской стороне.

В документе отмечается, что после получения официального уведомления, ведомство выделило аккредитованного представителя для расследования катастрофы. В NTSB отметили, что основную роль в расследовании играет иранская сторона, в связи с чем в ведомстве отказались спекулировать по поводу причин случившегося и переадресовали все вопросы Тегерану.

В свою очередь, глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань подтвердил, что Иран выдаст визы канадским экспертам для участия в расследовании авиакатастрофы.

Ранее власти Ирана приветствовали участие в расследовании крушения украинского Boeing представителей стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе. При этом в Тегеране призвали Канаду и другие страны поделиться информацией об обстоятельствах падения украинского лайнера.

Самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился вскоре после взлета возле аэропорта в Тегеране рано утром 8 января. Все находившиеся на борту - 167 пассажиров и девять членов экипажа - погибли. Среди них было 11 украинцев (в том числе девять членов экипажа). Большинство погибших - граждане Канады (63) и Ирана (82), остальные были из Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

На данный момент Киев рассматривает семь версий причины крушения лайнера, в том числе поражение самолета российской зенитной ракетой, столкновение с беспилотником либо другим летающим объектом, взрыв двигателя по техническим причинам, взрыв внутри самолета в результате теракта. Еще три версии не разглашаются.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо привел данные канадской разведки, по мнению которой украинский самолет был по ошибке сбит иранской ракетой класса "земля-воздух". С аналогичным заявлением выступил и британский премьер Борис Джонсон.

Темы: Иран, Авиакатастрофы
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Комментарии читателей
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10.01.2020, 13:07
Гость: Боинг

Это похожий случай когда в Украине был сбит режимом Порошенко Боинг, за этим разумеется стояли США, и сейчас стоят США, они всегда действовали мерзко грязно а вину всегда возлагают на оппонента. И вся эта натовская свора будет подпевать так как это нужно Трампу.
10.01.2020, 11:44
Гость: Слизняк

Это не первый случай крушения украинского лайнера именно в Иране. Так погибли специалисты с Украины в Иране. Может нужно вести расследования в совокупности вместе с другими случаями крушения украинских лайнеров в Иране. А может рассмотреть крушения лайнеров других стран в Иране. Это очень странно, почему украинские самолеты терпят крушения именно в Иране.
10.01.2020, 11:34
Гость: Alex203

"в том числе поражение самолета российской зенитной ракетой"
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Странная фраза. А в мире зенитные - это только российские ракеты? Больше никто не производит?
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