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В ГД рассказали о сроках введения единой валюты России и Белоруссии

10:53 23.01.2020
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Единая валюта в России и Белоруссии может быть введена не ранее 2030 года, пишет РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого.

Вопрос введения единой валюты в Союзном государстве, создание которого закреплено в договоре, вступившем в силу 26 января 2000 года, обсуждается уже в течение долгого времени. В 2019 году за введение единой валюты высказывались и Москва, и Минск.

"С учетом того, как у нас идут подписания так называемых дорожных карт - уже больше 80% подписано, даже 90% уже подписано, по некоторым есть вопросы - то я думаю, что единая валюта у нас может быть не ранее 2030 года. Настолько медленно идут подписания", — рассказал Водолацкий.

Депутат отметил, что он как первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками принимает активное участие в различных комиссиях, которые работают над усовершенствованием документов по решению тех проблемных вопросов, которые сейчас существуют во взаимоотношениях России и Белоруссии, в том числе в области единой валюты.

Водолацкий подчеркнул, что Россия и Белоруссия уже сейчас эффективно сотрудничают в рамках договора о Союзном государстве по вопросам обороны, промышленности, медицины и культуры.

Темы: Отношения России и Белоруссии, Союзное государство России и Белоруссии
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Комментарии читателей
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23.01.2020, 19:43
Гость: Владимир

За доллар дают 2 беларуских рубля а сколько дают деревянных?
23.01.2020, 18:05
Гость: Остап

То есть- никогда.
23.01.2020, 17:18
Гость: Дума

забыла,что у белорусов есть свой президент,а если к 30у году он умрет,то будет избран,прошу это особо отметить,свой белорусский президент.Не разевай моя Дума свою ротик на чужую страну.Особо отметим,что это не русский народ так жестко наехал на Минск,это его не русское руководство готово рвать наши кровные скрепы.Как бы ни миловались в Израиле наши с ихними,но пока еще русские ближе с белорусами ,чем с нашими элитными евреями.Пока?!
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