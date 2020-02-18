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Украинские военные понесли потери на линии разграничения в Донбассе

14:32 18.02.2020
Фото из аккаунта штаба Операции объединенных сил в Facebook
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Позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный в Донбассе были атакованы вооруженными формированиями.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

«К сожалению, в результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери», - говорится в сообщении ООС.

По словам украинских военных, противник обстреливает позиций Вооруженных сил Украины из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Применяются минометы калибра 120-мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Вооруженные формирования, по сообщениям ООС, «перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения».

При этом в самопровозглашенной Луганской народной республике обвиняют в обострении Украину и утверждают, что именно ВСУ утром 18 февраля обстреляли из крупнокалиберной артиллерии и минометов четыре населенных пункта ЛНР.

В частности, с 06:00 до 09:00 утра было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня с подконтрольных Украине населенных пунктов: Кряковка, Крымское, Новотошковское, Орехово по территории самопровозглашенной республики в направлении населенных пунктов Смелое, Сокольники, Донецкий, Голубовское.

Как сообщает «Росбалт», украинская сторона открыла огонь по позициям Народной милиции, чтобы эвакуировать свою диверсионно-разведывательную группу.

Темы: Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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18.02.2020, 18:42
Гость: упс

"А нас то за что?",- удивились укранские "защитники".
18.02.2020, 18:36
Гость: Остап

Любопытный изворот, переобувание в прыжке. Теперь КМ- проукраинское? Любые средства хороши? Ну, исполать.
18.02.2020, 17:48
Гость: Donbass forever

Вообще то обострение возникло в аккурат с первого дня правления Зеленского, как ни странно. И ни на день не утихало. Он с какого то перепугу вообразил себя покорителем Донбасса, и это при том, что всегда ВСУ огребало от народных республик. Типа новый президент и теперь не было Изварино, Иловайска и Дебальцево. И за это платят простые люди, вроде пенсионера, которого подстрелил украинский снайпер и полтора часа не давал подъехать скорой. Сейчас мужик с трубкой в носу лежит в клинике Донбасса. И дай Бог, чтобы он выжил.
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