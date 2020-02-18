Украинские военные понесли потери на линии разграничения в Донбассе

14:32

Фото из аккаунта штаба Операции объединенных сил в Facebook

Позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный в Донбассе были атакованы вооруженными формированиями.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

«К сожалению, в результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери», - говорится в сообщении ООС.

По словам украинских военных, противник обстреливает позиций Вооруженных сил Украины из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Применяются минометы калибра 120-мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Вооруженные формирования, по сообщениям ООС, «перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения».

При этом в самопровозглашенной Луганской народной республике обвиняют в обострении Украину и утверждают, что именно ВСУ утром 18 февраля обстреляли из крупнокалиберной артиллерии и минометов четыре населенных пункта ЛНР.

В частности, с 06:00 до 09:00 утра было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня с подконтрольных Украине населенных пунктов: Кряковка, Крымское, Новотошковское, Орехово по территории самопровозглашенной республики в направлении населенных пунктов Смелое, Сокольники, Донецкий, Голубовское.

Как сообщает «Росбалт», украинская сторона открыла огонь по позициям Народной милиции, чтобы эвакуировать свою диверсионно-разведывательную группу.