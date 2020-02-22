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Зеленский пообещал наказать за беспорядки в поселке Новые Санжары

10:47 22.02.2020
Владимир Зеленский
Скриншот с YouTube
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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков, которые произошли в поселке Новые Санжары Полтавской области, где местные жители забросали камнями автобус с эвакуированными из Китая украинцами.

"Мы знаем, что кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику, а потом подстрекал к этому дикарству. Заказчики и виновные понесут ответственность", - говорится в заявлении Зеленского, опубликованном на его личной странице в Facebook.

Зеленский пригрозил кадровыми выводами, но не конкретизировал возможные увольнения. 

Глава Украины добавил, что произошедшее стало очередным экзаменом для общества, упрекнув медиков, причастных к эвакуации граждан. "Вчера кто-то, к сожалению, забыл клятву Гиппократа", - сказал Зеленский.

В четверг власти Украины эвакуировали самолетом из китайского города Ухань, где произошла вспышка коронавируса, 73 человека, среди которых 45 украинских граждан и 28 иностранцев. После приземления лайнера в Харькове людей автобусами повезли для прохождения двухнедельного карантина в санаторий Нацгвардии Украины в поселке Новые Санжары Полтавской области.

Известие о размещении в поселке эвакуированных из Китая вызвало протест местных жителей. Они пытались перекрыть въезд в поселок и не пропустить колонну на территорию санатория. Во время акции протестующие забросали камнями автобусы и сопровождавших их на автомобилях полицейских, девять стражей порядка получили ранения.

Были задержаны 24 участника беспорядков, 23 из них были вскоре отпущены, под стражей остается один - ранивший полицейского в голову. В больнице находятся пять стражей порядка. Сейчас обстановка в Новых Санжарах спокойная.

Темы: Владимир Зеленский, Коронавирус, Украина
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Комментарии читателей
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22.02.2020, 14:01
Гость: Остап

Так это перемога?
22.02.2020, 13:05
Гость: из киева

Арестованы водитель Нивы, который в пьяном виде в'ехал на ней в оцепление нацгвардейцев, и придурок,тяжело разбивший голову нацгвардейцу. Чуваку, кидавшему камни в автобус, готовят подозрение, сегодня должны задержать.
9 пострадавших гвардейцев и лишь один пострадавший бузитер (при том, что хулиганов было меньше) - показатель высочайшей дисциплины силовиков и соблюдения законности ими. И низкого профессионализма, увы.
22.02.2020, 12:57
Гость: Глупо наказывать

животных за то, что живут по своим законам.
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