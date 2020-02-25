Замглавы Минздрава Ирана подхватил коронавирус

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Заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи заявил, что у него обнаружен коронавирус. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Twitter иранским журналистом Абасом Аслани.

В опубликованном видео Харирчи сказал, что заражен, но чувствует себя неплохо. Он надеется, что вскоре продолжит информировать [о ситуации со здравоохранением в стране]. Он также выразил уверенность, что сможет победить вирус. По данным National Post, сейчас замминистра находится на карантине.

За последние сутки в Иране, по данным ВОЗ, зафиксировали 28 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных в стране достигло 95 человек, сообщает IRNA. По последним данным, от осложнений заболевания в Иране погибли 15 человек, отмечает агентство.

По данным ВОЗ, всего в мире коронавирусом заразились более 79 тысяч человек. Более 77 тысяч из них находятся в Китае, уточняет организация.

За пределами Китая зарегистрировано 2368 случаев заражения в 33 странах. Число летальных исходов, включая Китай, — 2701, число выздоровевших — 27 681.