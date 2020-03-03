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Новый коронавирус добрался до Украины

15:45 3.03.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Первый случай заражения новым коронавирусом на Украине был подтвержден 3 марта 2020 года.

Игорь Кузин, как и россиянин, у которого тоже подтвердился коронавирус, также ранее посещал Италию. 29 февраля он был госпитализирован в городе Черновцы, сообщает «Коммерсант».

Напомним, ранее МИД России не рекомендовал россиянам ездить в Италию, Иран и Южную Корею. На текущий момент в Италии число заразившихся составляет более 1800 человек, из которых погибли 52 человека.

В конце прошлого месяца украинские власти эвакуировали из китайского города Ухань 45 украинцев и 27 иностранцев, которых разместили в одном из санаториев Полтавской области, что вызвало протесты местных жителей и даже привело к нападениям на автобусы с людьми и стычки с полицией. Ни у кого из эвакуированных признаков болезни выявлено не было.

Темы: Коронавирус, Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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03.03.2020, 18:50
Гость: Интересно же.

ЧТОТАМУХОХЛОВ получается я знаю. А теперь хочу знать АЧТОТАМУРУССКИХ?
03.03.2020, 17:31
Гость: Уря, уря

Какая долгожданная новость, "Новый коронавирус добрался до Украины". Ну теперь можно спать спокойно. У соседа корова сдохла.
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