Новый коронавирус добрался до Украины

15:45

Первый случай заражения новым коронавирусом на Украине был подтвержден 3 марта 2020 года.

Игорь Кузин, как и россиянин, у которого тоже подтвердился коронавирус, также ранее посещал Италию. 29 февраля он был госпитализирован в городе Черновцы, сообщает «Коммерсант».

Напомним, ранее МИД России не рекомендовал россиянам ездить в Италию, Иран и Южную Корею. На текущий момент в Италии число заразившихся составляет более 1800 человек, из которых погибли 52 человека.

В конце прошлого месяца украинские власти эвакуировали из китайского города Ухань 45 украинцев и 27 иностранцев, которых разместили в одном из санаториев Полтавской области, что вызвало протесты местных жителей и даже привело к нападениям на автобусы с людьми и стычки с полицией. Ни у кого из эвакуированных признаков болезни выявлено не было.