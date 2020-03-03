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Трамп согласился на встречу лидеров «пятерки» СБ ООН

17:36 3.03.2020
Фото с сайта whitehouse.gov
Фото с сайта whitehouse.gov
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Президент США Дональд Трамп согласился на саммит лидеров стран-членов СБ ООН по инициативе президента России Владимира Путина. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Инициативу поддержали президент Франции, председатель Китайской Народной Республики и вот совсем недавно президент Трамп подтвердил своё согласие и поддержку этого предложения», — передает слова министра RT.

Речь идет о выживании человечества, сказал Лавров. «Впервые за многие годы эксперты начинают говорить о вероятности ядерной войны. Это недопустимо», — добавил он.

Сейчас согласовывается место и время проведения встречи.

Ранее Трамп заявлял о необходимости обсудить контроль над вооружениями с лидерами России, Китая, Франции и Британии в Нью-Йорке.

23 января во время выступления на форуме в Израиле Владимир Путин напомнил об ответственности России, КНР, США, Франции и Британии за сохранение цивилизации и предложил лидерам этих стран встретиться для «серьезного разговора».

Темы: Дональд Трамп, США, Организация объединенных наций (ООН), Владимир Путин
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Комментарии читателей
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03.03.2020, 18:32
Гость: Д. Советник

Человечетво уже спасли от каронавирус теперь спасают от ядерной войны спасатели наши.
03.03.2020, 18:19
Гость: 2704

О каком "СЕРЬЕЗНОМ РАЗГОВОРЕ" может идти речь, когда состав переговорщиков - ЛЕБЕДЬ, РАК И ЩУКА?
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