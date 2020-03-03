Трамп согласился на встречу лидеров «пятерки» СБ ООН

17:36

Президент США Дональд Трамп согласился на саммит лидеров стран-членов СБ ООН по инициативе президента России Владимира Путина. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Инициативу поддержали президент Франции, председатель Китайской Народной Республики и вот совсем недавно президент Трамп подтвердил своё согласие и поддержку этого предложения», — передает слова министра RT.

Речь идет о выживании человечества, сказал Лавров. «Впервые за многие годы эксперты начинают говорить о вероятности ядерной войны. Это недопустимо», — добавил он.

Сейчас согласовывается место и время проведения встречи.

Ранее Трамп заявлял о необходимости обсудить контроль над вооружениями с лидерами России, Китая, Франции и Британии в Нью-Йорке.

23 января во время выступления на форуме в Израиле Владимир Путин напомнил об ответственности России, КНР, США, Франции и Британии за сохранение цивилизации и предложил лидерам этих стран встретиться для «серьезного разговора».