Египет отказался признать терактом взрыв российского самолета над Синаем

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Апелляционный суд Каира вынес неоднозначное решение по иску семей россиян, которые погибли при катастрофе самолета А321 «Когалымавиа» осенью 2015 года.

Суд не стал рассматривать конкретные иски, посчитав, что личности погибших до сих пор не установлены. При этом судом были отклонены претензии к правительству Египта, по халатности членов которого, как считают заявители, террористами был взорван лайнер.

Само крушение в Египте до сих пор считают лишь аварией, расследование которой все еще продолжается, хотя в СКР и ФСБ России уже говорят о проверке на причастность к преступлению конкретных террористов, сообщает «Коммерсант».

Сообщается, что 30 семей погибших россиян потребовали через суд компенсации по $3 млн за каждого от компании-перевозчика «Когалымавиа» и страховой компании «Ингосстрах». Вторая серия исков была подана к Шерифу Исмаилу (на момент крушения - премьер-министр Египта) и трем его подчиненным - главам МВД, министерств финансов и авиации. По мнению истцов, в результате «халатности или оплошности» именно они виноваты в том, что допустили пронос террористами бомбы на борт самолета.

При этом суд Египта признал «незаконное вмешательство» в полет неких «третьих лиц», но никак не связал действия чиновников с прогремевшим 31 октября 2015 года (через 23 минуты после взлета) взрывом и гибелью 224 человек. Тогда же суд Северного Каира подтвердил свою юрисдикцию по рассмотрению исков о компенсациях к российским авиационным и страховым компаниям в соответствии Монреальской и Варшавской конвенциями о правилах воздушных перевозок, но сами иски рассматривать не стал, сославшись якобы на то, что сам факт нахождения погибших на борту самолета, а также родственные и наследственные отношения между истцами и жертвами, не доказан.

Эти решения суда Северного Каира были впоследствии обжалованы как истцами, так и представителями компаний-ответчиков, которые были против суда вне России.

Апелляционная инстанция подала материалы на рассмотрение коллегии из трех судей. Иск к уже бывшему премьеру и его коллегам снова отклонили.

Апелляционный суд хотя и подтвердил юрисдикцию египетского суда по четырем искам близких погибших пассажиров к «Когалымавиа» и «Ингосстраху» и признал, что в первой инстанции были допущены нарушения, противоречия в решении и нарушено право на защиту, но сами иски коллегия все же отклонила, сославшись снова на то, что личности погибших пассажиров лайнера до сих пор официально не установлены.