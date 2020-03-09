]]>
]]>
Главная В мире Новости

Иран отпустил из тюрем около 70 тысяч заключенных из-за коронавируса

13:50 9.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Иран не планирует возвращать в тюрьмы 70 тысяч заключенных, временно отпущенных на свободу из-за коронавируса, пока нет угрозы безопасности обществу. Об этом заявил глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси, пишет РИА Новости.

По словам Раиси, освобождение заключенных продолжится до тех пор, пока не возникнет угроза безопасности обществу. Он также подтвердил, что ранее судебные власти Ирана выпустили из тюрем примерно 70 тысяч заключенных.

О временном освобождении порядка 54 тысяч заключенных, комментируя вопрос о здравоохранении в тюрьмах в свете распространения по стране коронавируса, ранее сообщал официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили.

В Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, зафиксировано 6566 случаев заражения коронавирусом, при этом 2134 человека выздоровели, 194 погибли. В Исламской Республике не осталось ни одной провинции, где не был бы зафиксирован коронавирус.

Темы: Коронавирус, Иран
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации