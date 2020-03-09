Иран отпустил из тюрем около 70 тысяч заключенных из-за коронавируса

13:50

Иран не планирует возвращать в тюрьмы 70 тысяч заключенных, временно отпущенных на свободу из-за коронавируса, пока нет угрозы безопасности обществу. Об этом заявил глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси, пишет РИА Новости.

По словам Раиси, освобождение заключенных продолжится до тех пор, пока не возникнет угроза безопасности обществу. Он также подтвердил, что ранее судебные власти Ирана выпустили из тюрем примерно 70 тысяч заключенных.

О временном освобождении порядка 54 тысяч заключенных, комментируя вопрос о здравоохранении в тюрьмах в свете распространения по стране коронавируса, ранее сообщал официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили.

В Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, зафиксировано 6566 случаев заражения коронавирусом, при этом 2134 человека выздоровели, 194 погибли. В Исламской Республике не осталось ни одной провинции, где не был бы зафиксирован коронавирус.