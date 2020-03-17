Украина ограничила пересечение границы с Крымом

12:15

Украина временно ограничила пересечение границы с Крымом до 3 апреля, чтобы уменьшить поток возможно инфицированных коронавирусом COVID-19, сообщили в МВД со ссылкой на распоряжение правительства.

«Для предотвращения распространения на Украине коронавируса COVID-19 правительство приняло решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на территорию Республики Крым и города Севастополь и выезда из нее»,— говорится в сообщении МВД.

Пропускать будут только граждан Украины и членов их семей, а также выезжающих из Крыма и Севастополя представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий и лиц, делающих это «с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств».

С 17 марта на Украине запрещены все массовые мероприятия с количеством участников более 10 человек и перевозки более 10 пассажиров. Разрешаются только те собрания, которые необходимы для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления. Приостановлена работа предприятий общепита, учреждений культуры, развлекательных центров. Доставлять еду из заведений общепита разрешается только при условии обеспечения персонала средствами защиты от коронавирусной инфекции. Все меры вводятся сроком до 3 апреля.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский из-за коронавируса призвал правительство приостановить с полудня 18 марта междугороднее сообщение и работу метро. В Черновицкой и Житомирской областях был объявлен режим чрезвычайной ситуации.