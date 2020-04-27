Советник президента Южной Кореи опроверг слухи вокруг Ким Чен Ына

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Советник президента Южной Кореи Мун Чжон Ин опроверг слухи, циркулирующие вокруг северокорейского лидера Ким Чен Ына.

По его словам, Ким Чен Ын "жив и здоров". "Он находится в районе Вонсан с 13 апреля", - добавил чиновник.

В минувшие выходные СМИ написали о возможной смерти лидера Северной Кореи. Они ссылались на сообщение из соцсетей. Подозрение также вызвало и то, что Ким Чен Ын 15 апреля пропустил празднование 108-го дня рождения своего деда и основателя Северной Кореи Ким Ир Сена.

Позже американские наблюдатели обнаружили поезд, принадлежащий Ким Чен Ыну в районе Вонсана. Как сообщает телеканал Fox, спутниковые фотографии свидетельствуют о возросшей активности в этом курортном районе.