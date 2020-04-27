Советник президента Южной Кореи опроверг слухи вокруг Ким Чен Ына
Советник президента Южной Кореи Мун Чжон Ин опроверг слухи, циркулирующие вокруг северокорейского лидера Ким Чен Ына.
По его словам, Ким Чен Ын "жив и здоров". "Он находится в районе Вонсан с 13 апреля", - добавил чиновник.
В минувшие выходные СМИ написали о возможной смерти лидера Северной Кореи. Они ссылались на сообщение из соцсетей. Подозрение также вызвало и то, что Ким Чен Ын 15 апреля пропустил празднование 108-го дня рождения своего деда и основателя Северной Кореи Ким Ир Сена.
Позже американские наблюдатели обнаружили поезд, принадлежащий Ким Чен Ыну в районе Вонсана. Как сообщает телеканал Fox, спутниковые фотографии свидетельствуют о возросшей активности в этом курортном районе.