]]>
]]>
Главная В мире Новости

Советник президента Южной Кореи опроверг слухи вокруг Ким Чен Ына

07:26 27.04.2020
Ким Чен Ын
Фото с сайта 24smi.org
Материалы по теме:

Советник президента Южной Кореи Мун Чжон Ин опроверг слухи, циркулирующие вокруг северокорейского лидера Ким Чен Ына.

По его словам, Ким Чен Ын "жив и здоров". "Он находится в районе Вонсан с 13 апреля", - добавил чиновник.

В минувшие выходные СМИ написали о возможной смерти лидера Северной Кореи. Они ссылались на сообщение из соцсетей. Подозрение также вызвало и то, что Ким Чен Ын 15 апреля пропустил празднование 108-го дня рождения своего деда и основателя Северной Кореи Ким Ир Сена.

Позже американские наблюдатели обнаружили поезд, принадлежащий Ким Чен Ыну в районе Вонсана. Как сообщает телеканал Fox, спутниковые фотографии свидетельствуют о возросшей активности в этом курортном районе. 

Темы: Северная Корея
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.04.2020, 09:20
Гость: личный опыт

Я же говорю, "глубинное государство" походу использует Трампушку втемную в своих делишках.
Вопрос только в том, каким таким изощренным способом пиндосня организует отравление/заражение иностранных лидеров во время встреч с Трампом?
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации