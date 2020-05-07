Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана

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Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию конгресса США о запрете применения военной силы против Ирана.

Свое решение Трамп объяснил тем, что эта "оскорбительная" резолюция была внесена демократами для своей победы на выборах в конгресс. Целью резолюции была не защита интересов США, а разделение Республиканской партии.

Как говорится в заявлении Белого дома, документ основывается на "неверном понимании фактов и закона", а ликвидация в начале января текущего года иранского генерала Касима Сулеймани была "полностью разрешена американским законом".

Документ, принятый конгрессом в марте, обязывает Трампа "прекратить все враждебные действия, направленные против Ирана", до особого распоряжения или объявления войны. По конституции США эти вопросы находятся в ведении Конгресса.

Также резолюция требует от Трампа вывести любые американские войска из любых военных действий против Ирана в течение 30 дней.

В Сенате уже заявили о том, что постараются отменить вето Трампа уже сегодня, 8 мая. "Если только в Конгрессе не будет тщательно достигнут консенсус о том, что война необходима, мы не должны посылать наши войска в опасное место", - заявили сенаторы.