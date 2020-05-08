Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой войны

16:55

Глава МИД Германии Хайко Маас совместно с историком Андреасом Виршингом опубликовал статью в издании Der Spiegel под названием «Нет политики без истории». Авторы статьи потребовали отказаться от попыток найти новых виновников начала Второй мировой войны и напомнили, что всю ответственность за нее уже взяла на себя Германия.

Парад советских войск у Бранденбургских ворот 20 мая 1945 года. Фото: Der Spiegel

«Попытки переписать историю самым постыдным образом за последние несколько месяцев требуют от нас ясного заявления, которое не должно было бы быть необходимым с учетом того, что исторические факты неизменны: именно Германия развязала Вторую мировую войну своим нападением на Польшу, и именно она несет ответственность за холокост. Тот, кто пытается посеять сомнения по этому поводу и пытается назначить другие народы преступниками, ведет себя неправильно по отношению к жертвам войны. Он эксплуатирует историю и раскалывает Европу», — говорится в тексте статьи.

Маас объяснил такую свою позицию в отношении истории Второй мировой тем, что миру необходимо избежать угрозы ревизионизма, пишет РБК. «Немецкое прошлое показывает опасность ревизионизма, который заменяет рациональное мышление мифами. Вот почему, а не из соображений якобы какого-то морального превосходства — мы, немцы, в частности, должны выступить против того, чтобы нападавшие превращались в пострадавших, а жертвы становились преступниками».

Статью Мааса и Виршинга Spiegel проиллюстрировал фотографией парада советских войск у Бранденбургских ворот 20 мая 1945 года.