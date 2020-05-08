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Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой войны

16:55 8.05.2020

Глава МИД Германии Хайко Маас совместно с историком Андреасом Виршингом опубликовал статью в издании Der Spiegel под названием «Нет политики без истории». Авторы статьи потребовали отказаться от попыток найти новых виновников начала Второй мировой войны и напомнили, что всю ответственность за нее уже взяла на себя Германия.

Парад советских войск у Бранденбургских ворот 20 мая 1945 года. Фото: Der Spiegel

«Попытки переписать историю самым постыдным образом за последние несколько месяцев требуют от нас ясного заявления, которое не должно было бы быть необходимым с учетом того, что исторические факты неизменны: именно Германия развязала Вторую мировую войну своим нападением на Польшу, и именно она несет ответственность за холокост. Тот, кто пытается посеять сомнения по этому поводу и пытается назначить другие народы преступниками, ведет себя неправильно по отношению к жертвам войны. Он эксплуатирует историю и раскалывает Европу», — говорится в тексте статьи.

Маас объяснил такую свою позицию в отношении истории Второй мировой тем, что миру необходимо избежать угрозы ревизионизма, пишет РБК. «Немецкое прошлое показывает опасность ревизионизма, который заменяет рациональное мышление мифами. Вот почему, а не из соображений якобы какого-то морального превосходства — мы, немцы, в частности, должны выступить против того, чтобы нападавшие превращались в пострадавших, а жертвы становились преступниками».

Статью Мааса и Виршинга Spiegel проиллюстрировал фотографией парада советских войск у Бранденбургских ворот 20 мая 1945 года.

Темы: История Второй мировой войны
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Комментарии читателей
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08.05.2020, 19:23
Гость: во-первых, Євґений В, слово

`Никаких` - это одно слово, усилительная частица ни- в отрицательном местоимении "никакой" пишется слитно.
Во-вторых, насколько я помню, именно вы пытаетесь на км.ру протащить мысль о вине России во всём.
08.05.2020, 19:17
Гость: гость

Считаю всех советских людей живших в то время ГЕРОЯМИ ,кроме предателей и трусов!
08.05.2020, 19:06
Гость: Рудольф

Какие всё-таки молодцы, эти немцы! И экономику свою "на-раз" восставили, и другим помогали, И даже расплачивались за вину, доля их в которой была самой минимальной.
И пожалуй единственная из всех, включая наших "славянских братьев", страна сохранившая человеческое отношение к нам.
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