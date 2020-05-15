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Белоруссия объявила о начале поставок нефти из США

18:26 15.05.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Минск решил диверсифицировать поставки нефти на свои НПЗ на фоне частых ценовых разногласий с Москвой. Страна объявила о старте поставок в страну нефти из США.

Договоренности с Вашингтоном удалось достичь в феврале 2020 года на встрече главы Госдепа США Майкла Помпео и президента Белоруссии Александра Лукашенко, говорится в заявлении МИД страны.

«С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь», - заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Ранее Белоруссии и России не удалось договориться о скидках на нефть из РФ в 2020 году. Год назад белорусская сторона получала российскую нефть по ценам, примерно на 20% ниже общемировых. С января 2020 года поставки «черного золота» из России в Белоруссию были остановлены, с февраля поставки небольшими партиями возобновили только отдельные компании.

СМИ также писали, что Минск надеется на начало поставок американской нефти на свой НПЗ в Мозыре по трубе, которая следует из Польши. Сообщалось, что предполагаемый объем этих поставок может составлять порядка 100 тысяч тонн сырья в месяц.

Темы: Белоруссия, США, Нефтегазовый сектор экономики в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.05.2020, 00:54
Гость: Гы-гы-Получает последние лет десять регулярно.

Его металлургические заводы в Украине после потери донбасских шахт полностью работают на этом угле. ==

Донбасские шахты уже как 10 лет потеряны???
Майдану-2 в этом году 6ыло ШЕСТЬ годиков только....

Чёт вы рамсы попутали.
Пословицу знаете- за морем телушка - полушка,да рубль перевоз.
ДОРОГО...

+«Когда на совещании у Зеленского сказали, что мы сжигаем в два раза больше угля, чем накапливаем, то это на самом деле не было открытием.

Все знали, что мы сжигаем каждый день 80 тыс. тонн, а привозим на склад только 40 тыс. тонн. Уголь не складах не накапливается, а тратится»,

– говорит украинский эксперт.

Что же случилось?

Главная причина – это проблемы с закупками угля на внешних рынках. Россия ограничила закупку своего угля Украиной. Шутка ли, но еще в 2018 году Россия по-прежнему оставалась главным поставщиком угля на Украину, ее доля в деньгах составляла целых 62% от общего импорта. На втором и третьем месте – уголь из США (20%) и Канады (5%).

Однако с июля Россия ограничила поставки на Украину любой продукции ТЭК, в том числе угля. Речь идет не о полном запрете, но теперь поставки угля могут идти только по специальным разрешениям. На практике такие разрешения российская сторона выдавать не спешит. При этом была надежда, что нужный Украине уголь она сможет получить за счет Белоруссии, которая еще в прошлом году начала реэкспорт российского угля (в самой Белоруссии его не добывают). Однако расчет Киева на Минск не оправдался. Поставки идут, но их объемы

Взгляд
16.05.2020, 00:41
Гость: баланс

России нужно брать пример с Трампа,как он посчитал торговый баланс с Китаем и выставил свои условия.
Китай не в восторге,но согласился покупать больше американских товаров.
16.05.2020, 00:22
Гость: личный опыт

Тут настолько все прозрачно, что и Песковым быть не надо. Почему поляки возбухли против покупки российского газа, потому что они нам в свою очередь продать ничего не могут (наши санкции против них, хотя и не мы это начали).
Так что придется белорусам свое молоко в канализацию сливать.
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