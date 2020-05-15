Белоруссия объявила о начале поставок нефти из США

18:26

Минск решил диверсифицировать поставки нефти на свои НПЗ на фоне частых ценовых разногласий с Москвой. Страна объявила о старте поставок в страну нефти из США.

Договоренности с Вашингтоном удалось достичь в феврале 2020 года на встрече главы Госдепа США Майкла Помпео и президента Белоруссии Александра Лукашенко, говорится в заявлении МИД страны.

«С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь», - заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Ранее Белоруссии и России не удалось договориться о скидках на нефть из РФ в 2020 году. Год назад белорусская сторона получала российскую нефть по ценам, примерно на 20% ниже общемировых. С января 2020 года поставки «черного золота» из России в Белоруссию были остановлены, с февраля поставки небольшими партиями возобновили только отдельные компании.

СМИ также писали, что Минск надеется на начало поставок американской нефти на свой НПЗ в Мозыре по трубе, которая следует из Польши. Сообщалось, что предполагаемый объем этих поставок может составлять порядка 100 тысяч тонн сырья в месяц.