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ИП Жерара Депардье признали пострадавшим от коронавируса

18:08 22.05.2020
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
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Французский актер Жерар Депардье, который также имеет гражданство РФ, признан в России пострадавшим от коронавируса индивидуальным предпринимателем. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на данные на сайте ФНС.

За май и июнь Депардье может претендовать на помощь от государства в размере 12 130 рублей на каждого своего сотрудника. Кроме того, актер имеет воспользоваться отсрочкой по уплате налогов и взносов во внебюджетные фонды.

Жерар Депардье стал россиянином в 2013 году. В Саранске Депардье зарегистрировался в качестве ИП, а спустя пять лет переоформил ИП в Новосибирске. При регистрации актер в качестве ОКВЭД указывал «деятельность творческую, деятельность в области искусства и организацию развлечений». Ранее этот код правительство РФ включило в список наиболее пострадавших из-за пандемии сфер экономики.

Согласно данным ФНС, Жерар Депардье отвечает всем критериям для получения субсидий. Он состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), актер также не имел недоимок по налогам и страховым взносам больше трех тысяч рублей. Кроме того, Депардье не находился в состоянии ликвидации или банкротства.

Чтобы получить госпомощь, Депардье нужно лишь пройти проверку корректности реквизитов счета, а также не увольнять более 10% сотрудников. Состояние французского актера оценивается в 200 миллионов долларов.

Темы: Коронавирус, Франция, Бизнес и предпринимательство в России
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Комментарии читателей
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22.05.2020, 20:48
Гость: ма

Так в Бельгии же он.. Сказал если бы хотел жить на скотном дворе, нашел бы и во Франции
22.05.2020, 20:33
Гость: тетя Роза Блюменкюбель

Нафик ему твои копейки , у ево пенсия хорошая.
22.05.2020, 19:49
Гость: Беглый

Что тоже нужно СМС и денег отослать?
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