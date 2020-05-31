Двойные стандарты: США превращают Гонконг в «казус белли» для новой Холодной войны

Вашингтон совершенно неадекватно отреагировал на изменения во внутрикитайское законодательство

28 мая китайский парламент проголосовал за законопроект, направленный на реализацию 23-й статьи Основного закона Гонконга, обязывающей район принять законы против терроризма и экстремизма. Вступит в силу он через несколько недель – когда постоянный комитет парламента разработает его детали.

Гонконг. Фото с сайта pixabay.com

Предварительно документ предусматривает, в частности, направление в Гонконг китайских сил государственной безопасности для предотвращения угроз национальной безопасности КНР.

Гонконг был захвачен Китаем в результате Первой опиумной войны в 1842 году. А в 1898 году еще часть территории современного Гонконга была арендована Лондоном у Пекина сроком на 99 лет.

В 1997 году Великобритания вернула Гонконг Китаю, однако, с оговорками. До 2047 года бывшая британская колония получила широкую автономию. В ведении Пекина оказались оборона и внешняя политика, а внутренние вопросы Гонконг получил право решать сам, сохранив в значительной мере порядки, доставшиеся в наследство от Великобритании.

Автономный район стал точкой приложения сил Соединенных Штатов, старающихся использовать его в качестве «посредника» в делах с Китаем и превращавших его в «витрину капитализма».

Однако присутствие Запада чувствовалось не только на биржах. В Гонконге с подозрительной регулярностью начали происходить массовые беспорядки. В 2005 и 2014 годах так называемая оппозиция в ходе протестов добилась отмены ряда решений властей КНР.

А в 2019 году прозападные протестующие заблокировали законопроект об экстрадиции жителей района в Китай.

И вот теперь у официального Пекина, похоже, лопнуло терпение. При этом следует отметить, что власти КНР действуют строго в рамках договоренностей – ведь вопросы обороны и безопасности относятся к компетенции «центра».

Протесты в Гонконге. Стоп-кадр из видео

Однако у Запада и у местной «оппозиции» сразу сдали нервы – то, что за фрондой последних лет стоят внешние силы, видно даже невооруженным глазом. Если же органы госбезопасности КНР займутся данным вопросом вплотную и перережут «дестабилизационные ниточки», ведущие за рубеж, протестная активность неминуемо снизится.

Реакция Запада оказалась противоречащей здравой логике.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил конгрессу о том, что Гонконг больше не оправдывает особый режим отношений с США.

Президент США Дональд Трамп был еще более резок. Он объявил о намерении лишить Гонконг ряда торговых привилегий и назвал принятый в КНР закон «трагедией для жителей Гонконга, Китая и всего мира». По его словам, об автономном статусе Гонконга больше говорить нельзя. Поэтому Трамп пригрозил КНР санкционной «перспективой».

Правда, в Белом доме плавно обошли вопрос, как законодательство о борьбе с терроризмом скажется на автономии Гонконга. Ведь полномочия местных органов власти и основы функционирования экономики района остаются без изменения.

Осуждая же меры Пекина по борьбе с экстремизмом на собственной территории, Вашингтон фактически выставляет себя на посмешище. Двойные стандарты Белого дома и так уже давно – факт общеизвестный. Однако теперь они выглядят просто издевательски. Ведь когда это нужно Вашингтону, он превращается в поборника территориальной целостности любой ценой.

Например, американцев нисколько не смущают массовые убийства киевским режимом мирного населения Донбасса. Зато в потенциальной активизации «бумажной» деятельности китайских силовиков в Гонконге Белый дом усмотрел «катастрофу»...

Учитывая абсурдность обвинений, очевидно, что речь идет всего лишь о поводе для более масштабного столкновения. Трамп оказался в полушаге от начала полноценной Холодной войны с Китаем. Помимо снятия торговых льгот с Гонконга и санкций против должностных лиц КНР, президент США обещает запретить въезд в Соединенные Штаты студентам из Поднебесной и блокировать деятельность ряда китайских компаний.

Если все это воплотится в жизнь, можно не сомневаться в том, что Пекин ответит симметрично.

Что это – очередная попытка замахнуться на мировое господство, протекционистский ход или и то, и другое сразу – сказать пока что сложно. В любом случае, сложившаяся ситуация несет как угрозы, так и новые перспективы для России. Активизация противостояния США с Китаем неминуемо ослабит Запад, причем Москва может спокойно оставаться над этой схваткой.

В то же самое время, напряженность между Пекином и Вашингтоном уже потянула вниз цены на ряд товаров, имеющих для России значительное экспортное значение. Как долго будет оставаться в силе этот эффект – пока что сказать сложно.

Самым же крупным плюсом данной ситуации является то, что США сейчас ярко демонстрируют перед лицом всего мира неадекватность своей внешней политики. При определенных обстоятельствах это может позволить создать международную коалицию, направленную на разработку механизмов спасения мира от американской агрессии. А этот вопрос уже давно назрел и даже перезрел.