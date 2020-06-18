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Евросоюз на год продлил санкции в отношении России по Крыму

15:43 18.06.2020
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В рамках политики непризнания воссоединения Крыма с Россией Евросоюз на один год (до 23 июня 2021 года) продлил ограничительные меры против полуострова и Севастополя.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Напомним, Крым стал частью России после референдума в 2014 году. 96,77% жителей Крыма и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. При этом Киев считает полуостров частью украинского государства, несмотря на то что российская сторона неоднократно подчеркивала, что жители проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Темы: Россия, Крым, Экономические санкции и эмбарго, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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18.06.2020, 22:39
Гость: Ох уж эти европейские гуманисты!

Тут обнуление на носу, а они только на год. Сколько можно так каждый год собираться? Могли бы уже сразу до следующего обнуления.
18.06.2020, 22:28
Гость: Владимир*

Ну иногда ведь ошибаются, в трех соснах блуждают. Гитлер, например.
Или Наполеон. Или вы про них не слышали?
18.06.2020, 21:56
Гость: Вот так то

В Европе знают что и как надо делать.
Все комментарии (12)
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