Евросоюз на год продлил санкции в отношении России по Крыму

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В рамках политики непризнания воссоединения Крыма с Россией Евросоюз на один год (до 23 июня 2021 года) продлил ограничительные меры против полуострова и Севастополя.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Напомним, Крым стал частью России после референдума в 2014 году. 96,77% жителей Крыма и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. При этом Киев считает полуостров частью украинского государства, несмотря на то что российская сторона неоднократно подчеркивала, что жители проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.