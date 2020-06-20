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Глава ЛНР пригрозил Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности

14:23 20.06.2020
Стоп-кадр из видео

Если украинские военные не прекратят обстрелы, в Луганской народной республике будет вновь введен режим полной боевой готовности. Об этом заявил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.

«Владимир Александрович, теперь мы оба с вами знаем, что вы в состоянии прекратить обстрелы, предотвратить гибель простых людей, детей, пенсионеров и тем самым выполнить ваше главное предвыборное обещание — принести Украине и республикам Донбасса мир», — обратился Пасечник к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Глава ЛНР сообщил, что обстрелы территории ЛНР прекратились после того, как он объявил полную боевую готовность подразделений народной милиции республики и почти две недели поддерживался режим тишины. Однако после снижения боевой готовности украинские военные возобновили обстрелы.

Пасечник отметил, что эта ситуация показывает способность Киева при необходимости выполнять взятые на себя обязательства по поддержанию режима прекращения огня, а возобновление обстрелов — это, по мнению главы ЛНР, политический жест, инициатор которого известен.

Кроме этого, Пасечник призвал Зеленского вспомнить о том, что республика готовится к проведению парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, победа в которой стала общей для всего Советского Союза, в том числе для Украины.

«Вспомните об этом, Владимир Александрович, и удержите свои войска от стрельбы по нашим людям и домам. Примите правильное решение и дайте возможность Донбассу мирно и спокойно подготовиться к этому великому дню — параду Победы», — заключил Пасечник.

20 мая власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик повысили боевую готовность своих подразделений в связи с активизацией обстрелов украинскими силовиками территорий ДНР и ЛНР, напоминают «Известия».

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, начиная с 1 мая ситуация на линии соприкосновения резко обострилась. Он также напомнил, что в мае в результате обстрелов погибла женщина. Еще 11 человек, среди которых пятеро детей, получили ранения.

Темы: Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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20.06.2020, 23:02
Гость: Шо опять?

Смекалистые русские парни будут красить трубы зеленкой,чтоб они напоминали птурсы и бегать по крышам многоэтажек пугать Боинги?Так на этих смекалистых и Боингов не напасёшься!
20.06.2020, 22:25
Гость: б

Твоя биография нас не интересует!
20.06.2020, 21:26
Гость: если рядом с зеленым шлепнется пкля он станет нормальным осо

если рядом с зеленым шлепнется пкля он станет нормальным осоенно после2 шлепка или что то подобное
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