11:05

Африканское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов не обнаружило “российский след” в Ливии, но продолжает пытаться доказать “присутствие” РФ в североафриканской стране при помощи отредактированных изображений военной техники.

Журналисты Федерального агентства новостей выяснили, что представленный снимок AFRICOM аэропорта Аль-Хадим не соответствует ни одной карте. Это показывает, что никаких съемок ВС США в Ливии не проводило, а материалы, которые предъявлены в качестве “свидетельства” присутствия российской ЧВК ”Вагнера”, являются монтажом.

Вашингтон постоянно допускает одну и ту же ошибку. Она заключается в пренебрежении к деталям, которые может проверить любой человек, у которого есть персональный компьютер. В ходе сопоставления информации корреспонденты ФАН выяснили, что данные американских военнослужащих сфабрикованы.

“Доказательства” AFRICOM вызывают недоумение, так как визуальная составляющая выглядит топорно, а также несостоятельно. Обнаруженные изданием фабрикации указывают на недобросовестную работу США. Вбросы являются несостоятельными и абсурдными. Редакция ФАН попыталась сделать пародию на пресс-релиз операции и продемонстрировала, как можно сфабриковать такого рода “доказательства“.

