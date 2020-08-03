]]>
]]>
Главная В мире Новости

Советник президента США назвал условия отмены санкций против России

12:22 3.08.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube

Роберт О’Брайен, советник Дональда Трампа по национальной безопасности, заявил, что дружественные отношения между Вашингтоном и Москвой могли бы быть выгодны не только США и России, но также и для всех других стран.

О’Брайен отметил, что «как и Рейган, президент Трамп ищет другой путь с Россией - тот, согласно которому Россия воздерживается от агрессии за рубежом и становится дружественным партнером для США и Европы».

При таком развитии событий, считает О’Брайен, процветала бы торговля между странами, а санкции против Москвы были бы излишними.

О’Брайен также заметил, что санкции были необходимы, «учитывая действия России, которые угрожают США и их союзникам». В качестве примера он назвал предполагаемое «вмешательство в западные демократические выборы» и «участие в кибератаках на США и союзников». 

Кроме того, О’Брайен в статье заявил, что США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и объявили о выходе из Договора по открытому небу (ДОН) после того, как Россия нарушила условия указанных соглашений. При этом стоит отметить, что у Москвы также имелись к США претензии о соблюдении условий ДРСМД.

Темы: Дональд Трамп, Отношения России и США, Экономические санкции и эмбарго
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.08.2020, 18:15
Гость: За время санкций

Пришлось перейти к полной отечественной комплектации МС21 и двигателей.
03.08.2020, 18:12
Гость: Когда совсем более нечего сказать,

то вдруг вспоминают об условиях снятия санкций. Причем шпаргалка ходит по кругу.
03.08.2020, 17:57
Гость: вы козлятушки вы ребятушки

СШП хотят нацепить овечью шкуру на себя временно...
Все комментарии (20)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации