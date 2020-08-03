Советник президента США назвал условия отмены санкций против России

12:22

Роберт О’Брайен, советник Дональда Трампа по национальной безопасности, заявил, что дружественные отношения между Вашингтоном и Москвой могли бы быть выгодны не только США и России, но также и для всех других стран.

О’Брайен отметил, что «как и Рейган, президент Трамп ищет другой путь с Россией - тот, согласно которому Россия воздерживается от агрессии за рубежом и становится дружественным партнером для США и Европы».

При таком развитии событий, считает О’Брайен, процветала бы торговля между странами, а санкции против Москвы были бы излишними.

О’Брайен также заметил, что санкции были необходимы, «учитывая действия России, которые угрожают США и их союзникам». В качестве примера он назвал предполагаемое «вмешательство в западные демократические выборы» и «участие в кибератаках на США и союзников».

Кроме того, О’Брайен в статье заявил, что США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и объявили о выходе из Договора по открытому небу (ДОН) после того, как Россия нарушила условия указанных соглашений. При этом стоит отметить, что у Москвы также имелись к США претензии о соблюдении условий ДРСМД.