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Казахстан объявил о возобновлении авиасообщения с Россией 17 августа

16:10 12.08.2020
Пассажирский самолет © KM.RU, Кирилл Зыков
Пассажирский самолет © KM.RU, Кирилл Зыков

С 17 августа власти Казахстана планируют открыть авиасообщение с семью странами. Об этом объявило Министерство индустрии и инфраструктурного развития страны. Рейсы возобновляются в ОАЭ, Египет, Белоруссию, Украину, Германию, Нидерланды и Россию. Однако для выполнения полетов в РФ требуется разрешение с российской стороны.

Остальные государства поддерживают возобновление воздушного сообщения с Казахстаном при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, уточняет комитет. К таким требованиям относятся измерение температуры, соблюдение социальной дистанции, масочный режим, ПЦР-тестирование и другие меры.

Месяц назад Казахстан продлил ограничения, веденные весной для борьбы с COVID-19. С 17 августа страна планирует перейти к новому этапу смягчения ограничений. По последней информации, в стране зафиксировано более 100 тысяч случаев заражения, умерли 1,2 тысячи человек. За последние сутки выявлены более 691 заразившийся.

Темы: Казахстан, Авиасообщение в мире
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