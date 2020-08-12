Казахстан объявил о возобновлении авиасообщения с Россией 17 августа

16:10

С 17 августа власти Казахстана планируют открыть авиасообщение с семью странами. Об этом объявило Министерство индустрии и инфраструктурного развития страны. Рейсы возобновляются в ОАЭ, Египет, Белоруссию, Украину, Германию, Нидерланды и Россию. Однако для выполнения полетов в РФ требуется разрешение с российской стороны.

Остальные государства поддерживают возобновление воздушного сообщения с Казахстаном при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, уточняет комитет. К таким требованиям относятся измерение температуры, соблюдение социальной дистанции, масочный режим, ПЦР-тестирование и другие меры.

Месяц назад Казахстан продлил ограничения, веденные весной для борьбы с COVID-19. С 17 августа страна планирует перейти к новому этапу смягчения ограничений. По последней информации, в стране зафиксировано более 100 тысяч случаев заражения, умерли 1,2 тысячи человек. За последние сутки выявлены более 691 заразившийся.