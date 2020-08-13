В Польше призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии

10:51

Депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский предложил ввести санкции в отношении России из-за событий, происходящих в Белоруссии, пишет РИА Новости.

По его мнению, санкции надо направить на Москву, а не на Минск, так как, по его мнению, ответственность за то, что происходит в Белоруссии, лежит на России. "Если нейтрализовать роль российского вмешательства или даже аннексии, то, думаю, белорусы сами справятся со строительством демократии", - заявил Сариуш-Вольский.

Он также выразил сожаление недостаточно жесткой реакцией Евросоюза на события в Белоруссии, считая, что ЕС ставит бизнес с Россией "выше поддержки демократических движений в Белоруссии, признавая, что это территория российского влияния". Он также хотел бы, чтобы события в Белоруссии привели к пересмотру Германией своего отношения к строительству газопровода "Северный поток-2".

"Я надеюсь, что они (страны ЕС) еще раз подумают, особенно Германия, о том, что бизнес с Россией не находится в интересе свободного мира", - резюмировал польский депутат.

В России ранее не раз заявляли, что на Западе стало модным винить РФ во всех проблемах, и называли это "русофобской одержимостью". РФ неоднократно заявляла, что рассчитывает на развитие взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углубление сотрудничества в рамках Союзного государства, наращивание интеграционных процессов.