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Работники «Беларуськалия» присоединились к общенациональной забастовке

17:22 18.08.2020
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com

Производитель калийных минеральных удобрений «Беларуськалий» прекратил добычу руды. Об этом пишет TUT.BY.

Все шесть рудников остановлены. Также заморозили свою работу три из четырех фабрик, последняя опустошает запасы руды со складов. Работникам предприятия угрожают увольнением. 

О том, что работники «Беларуськалия» прекратили добычу руды, вышли на забастовку и начали формировать стачкомы, днем ранее написали белорусские СМИ. Эту информацию позднее подтвердил руководитель независимого профсоюза Юрий Захаров. Он заявил, что добыча на предприятии полностью прекращена.

Ранее сегодня глава официального профсоюза «Беларуськалия» Андрей Рыбак опроверг информацию о полной остановке предприятия. По его словам, просто так прекратить работы невозможно, так как горное производство — это сложный технологический процесс.

Темы: Белоруссия, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии
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Комментарии читателей
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19.08.2020, 00:48
Гость: rick

Учи историю, хотя бы новейшую.
Сами Горбачев, Яковлев и т.д. без ПОДДЕРРЖКИ МАСС(!) были НИКТО.
Если бы тогда шахтеры Кузбасса МАССОВО не ЗАБАСТОВАЛИ, что привело к ОСТАНОВКЕ КРУПНЕЙШИХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ и далее
по цепочке - сами эти ничтожества НИЧЕГО не смогли бы сделать. Рабочий класс - шахтеры Кузбасса в силу своей ГЛУПОСТИ ПОВЕРИЛИ
ЛЖИ тех горбачевых, яковлевых и так называемых прорабов перестройки, вместо ТОГО, чтобы влючить свои пусть не самые большие мозги.
ЛОЖЬ ПЕРЕСТРОЙКИ обладела массами рабочесго класса СССР - т.е. она и СТАЛА той МАТЕРИАЛЬНОЙ СИЛОЙ, которая снесла СССР.
На Западе с 1917 года работали порядка 1000 НИИ над технологиями ОДУРМАНИВАНИЯ. И как видим успешно. То же самое происходит в Белоруссии. Вместо того, чтобы СОЗДАТЬ ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ, разработать стратегию противодействия так называемой оппозиции, А.Лукашенко
и власти Белоруссии заняли ПАССИВНУЮ позицию и начали оправдываться. "Оппозиционеры" проникают на крупнейшие предприятия Белоруссии,
что подготовить стачки. Вместо того, что этих уродов изолировать, власти НИЧЕГО не ДЕЛАЮТ. А если так, то дни власти в Белоруссии и лично
А.Лукашенко СОЧТЕНЫ. А.Лукашенко становиться похожим на В.Януковича.
18.08.2020, 23:43
Гость: Гегель

История учит лишь тому, что она никогда ничему не научила народы.
18.08.2020, 23:15
Гость: gvozd

до прихода к власти в РБ националистов.
--
меня всегда удивляло, как после 100 лет промывания мозгов социалистами у людей укладывается в голове понятие националист, с тем кто мечтает Продать свою страну зарубежному соросу или еще какой демпартии сша.
вот на украине типо "националисты" - лижущие задницу госдепа и танцующие под дудку демпартии сша...
ну "националисты" такие..
запомните наконец, националисты Сами управляют своей страной, а не мечтают свалить сразу после майдана за кружевными трусами в польшу..
примером националистов является ирландский шин фейн, который кстати так и переводится - Мы Сами.
настояшие националисты ирландии отказались от участия во второй мировой!
так и заявил де валера (премьер министр тогдашний):
"ирландцы Не будут умирать в очередной войне Организованной Британией"...
это - Националисты.
а на украине и в белорусии, в прибалтике - Нацисты или национал-Социалисты.. попробуйте уяснить для себя разницу
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