Работники «Беларуськалия» присоединились к общенациональной забастовке

17:22

Производитель калийных минеральных удобрений «Беларуськалий» прекратил добычу руды. Об этом пишет TUT.BY.

Все шесть рудников остановлены. Также заморозили свою работу три из четырех фабрик, последняя опустошает запасы руды со складов. Работникам предприятия угрожают увольнением.

О том, что работники «Беларуськалия» прекратили добычу руды, вышли на забастовку и начали формировать стачкомы, днем ранее написали белорусские СМИ. Эту информацию позднее подтвердил руководитель независимого профсоюза Юрий Захаров. Он заявил, что добыча на предприятии полностью прекращена.

Ранее сегодня глава официального профсоюза «Беларуськалия» Андрей Рыбак опроверг информацию о полной остановке предприятия. По его словам, просто так прекратить работы невозможно, так как горное производство — это сложный технологический процесс.