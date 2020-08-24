В Минске задержали двух членов Координационного совета оппозиции

15:10

В Белоруссии задержали членов президиума Координационного совета оппозиции. Силовики возле проходной МТЗ задержали лидера стачечного комитета Минского тракторного завода (МТЗ) Сергея Дылевского и доверенное лицо Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову, передает «Белсат».

Оба задержаны в рамках административного процесса, заявили РБК в пресс-службе МВД Белоруссии. «За какое правонарушение — мы не озвучиваем, это личная информация гражданина, может быть он против», — отметили в ведомстве. Позднее члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии, юриста Лилию Власову вызвали на допрос в СК в качестве свидетеля.

В Координационном совете подтвердили «Интерфаксу» информацию о задержании Ковальковой и Дылевского и сообщили, что их обвиняют в попытке организовать несанкционированный митинг на МТЗ.

Ранее президент страны Александр Лукашенко назвал создание Координационного совета попыткой захвата власти, а его участников — бывшими «прикорытниками» и «откровенно отвязанными нацистами». Вскоре по факту создания совета было возбуждено уголовное дело.