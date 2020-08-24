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В Минске задержали двух членов Координационного совета оппозиции

15:10 24.08.2020
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин

В Белоруссии задержали членов президиума Координационного совета оппозиции. Силовики возле проходной МТЗ задержали лидера стачечного комитета Минского тракторного завода (МТЗ) Сергея Дылевского и доверенное лицо Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову, передает «Белсат».

Оба задержаны в рамках административного процесса, заявили РБК в пресс-службе МВД Белоруссии. «За какое правонарушение — мы не озвучиваем, это личная информация гражданина, может быть он против», — отметили в ведомстве. Позднее члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии, юриста Лилию Власову вызвали на допрос в СК в качестве свидетеля.

В Координационном совете подтвердили «Интерфаксу» информацию о задержании Ковальковой и Дылевского и сообщили, что их обвиняют в попытке организовать несанкционированный митинг на МТЗ. 

Ранее президент страны Александр Лукашенко назвал создание Координационного совета попыткой захвата власти, а его участников — бывшими «прикорытниками» и «откровенно отвязанными нацистами». Вскоре по факту создания совета было возбуждено уголовное дело.

Темы: Белоруссия, Ситуация в Белоруссии, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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24.08.2020, 22:24
Гость: Олл

А вот это верно,хотел Лука на двух стульях сидеть,западенцам волю дал,на мать-Россию хвост задирал,типа хитрее всех...Без России Белоруссия НОЛЬ,и дня не просуществует.Вокруг целая свора кровавого шакалья.
Хотя,конечно,ну,может не 80,но 70% точно за него.Это я как белорус пишу.
24.08.2020, 22:23
Гость: Динамит под полочкой

Не хотите как в России, будет как в бандерятнике!
24.08.2020, 22:13
Гость: Юляша

Самое время выловить всех потенциальных власовцев.За ушко - да на солнышко !:)и разобраться - откуда такие вылупились,и с чьей помощью.
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