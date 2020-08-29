Почти 20 тысяч немцев собрались на митинг против ограничений по COVID-19

16:55

Около 18 тысяч немцев вышли на улицы в центре Берлина для участия в акции протеста против введенных ограничительных мер из-за коронавируса.

Полиция разогнала акцию из-за того, что ее участники не соблюдали социальную дистанцию. Другого выхода у стражей порядка не было, так как иные меры не привели к соблюдению требований, пишет "Коммерсант" со ссылкой на сообщение местной полиции.

В толпе протестующих были заметны десятки российских и американских флагов с лозунгами в поддержку президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает Deutsche Welle. "Владимир и Дональд, освободите нас", - можно было, например, прочитать на одном из плакатовв руках подростков.

Фото: dw.com

Подобная акция, участники которой отрицали существование коронавируса в принципе, прошла в начале августа, после этого власти Берлина внесли запрет на их проведение. Организаторы сегодняшних протестов подали жалобу, суд постановил проводить подобные акции только с соблюдением мер социального дистанцирования.

Позавчера 15 федеральных земель Германии из 16 договорись ввести единый минимальный штраф €50 за отказ носить маску в магазинах и общественном транспорте.