]]>
]]>
Главная В мире Новости

Почти 20 тысяч немцев собрались на митинг против ограничений по COVID-19

16:55 29.08.2020
Стоп-кадр из видео

Около 18 тысяч немцев вышли на улицы в центре Берлина для участия в акции протеста против введенных ограничительных мер из-за коронавируса.

Полиция разогнала акцию из-за того, что ее участники не соблюдали социальную дистанцию. Другого выхода у стражей порядка не было, так как иные меры не привели к соблюдению требований, пишет "Коммерсант" со ссылкой на сообщение местной полиции.

В толпе протестующих были заметны десятки российских и американских флагов с лозунгами в поддержку президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает Deutsche Welle. "Владимир и Дональд, освободите нас", - можно было, например, прочитать на одном из плакатовв руках подростков.

Фото: dw.com

Подобная акция, участники которой отрицали существование коронавируса в принципе, прошла в начале августа, после этого власти Берлина внесли запрет на их проведение. Организаторы сегодняшних протестов подали жалобу, суд постановил проводить подобные акции только с соблюдением мер социального дистанцирования.

Позавчера 15 федеральных земель Германии из 16 договорись ввести единый минимальный штраф €50 за отказ носить маску в магазинах и общественном транспорте. 

Темы: Коронавирус, Германия, Акции протеста и демонстрации в мире, Карантин
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.08.2020, 05:25
Гость: )))

Число 20 тыс,--явно занижено.
30.08.2020, 05:13
Гость: иван з.

Точно, никаких гор не было.
Гробы расставляли в один слой - вширь. Пол-Италии заставили.
30.08.2020, 00:27
Гость: OpusD

В ФРГ закон запрещает иностранцам участвовать в уличных демонстрациях и митингах.
Все комментарии (20)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации