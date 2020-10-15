СМИ сообщили о тайной подготовке Германии и НАТО к ядерной войне

10:00 15.10.2020

Вооруженные силы Германии и их партнеров по НАТО провели секретные учения на случай боевых действий с использованием ядерного оружия. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Учения под названием "Стойкий полдень" прошли на авиабазе Нёрфених (Северный Рейн-Вестфалия). Эта местность является альтернативным местом для хранения американских водородных бомб типа В61. В них приняли участие истребители-бомбардировщики, способные нести ядерное оружие.

Главной целью учений, по данным издания, являлась отработка обороны Германии в случае военных действий с использованием атомных бомб. В частности, отрабатывается безопасная транспортировка американского ядерного оружия из подземных хранилищ и его установка.

Газета отмечает, что на сегодняшний день риск начала ядерной войны намного выше, чем был в последние три десятилетия. Причиной этого стал выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Параллельно также прошли учения "Устойчивая гвардия", в которых ВВС Германии тренировались защищать авиабазу от нападения с помощью систем ПВО Patriot.