СМИ сообщили о тайной подготовке Германии и НАТО к ядерной войне
Вооруженные силы Германии и их партнеров по НАТО провели секретные учения на случай боевых действий с использованием ядерного оружия. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
Учения под названием "Стойкий полдень" прошли на авиабазе Нёрфених (Северный Рейн-Вестфалия). Эта местность является альтернативным местом для хранения американских водородных бомб типа В61. В них приняли участие истребители-бомбардировщики, способные нести ядерное оружие.
Главной целью учений, по данным издания, являлась отработка обороны Германии в случае военных действий с использованием атомных бомб. В частности, отрабатывается безопасная транспортировка американского ядерного оружия из подземных хранилищ и его установка.
Газета отмечает, что на сегодняшний день риск начала ядерной войны намного выше, чем был в последние три десятилетия. Причиной этого стал выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Параллельно также прошли учения "Устойчивая гвардия", в которых ВВС Германии тренировались защищать авиабазу от нападения с помощью систем ПВО Patriot.
Комментарии читателей Оставить комментарий
очень помогали чеченским боевикам и всякому приблудному к ним сброду впереди себя женщин и детей выставлять.
Маас молодой, а уже козлиный.
трезвый взгляд честного и умного человека, спасибо.
В программу входили так же элементы психологической подготовки, которые по определённым причинам были отменены. Участников учили говорить :" Рус, стафайся!" Но у многих присутствующих при этом начиналось непроизвольное мочеиспускание. Как объяснили специалисты, это было вызвано приобретенной в свое время генетической особенностью многих немецких военнослужащих.
так их наверное не над вашим домом сбрасывают а над полигонами.