Лукашенко предупредил протестующих: в плен никого не берем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о дальнейших решительных мерах власти по отношению к участникам протестов. Соответствующие заявления он сделал сегодня в ходе встречи с коллективом МВД.
"Мы терпели. Я сразу обозначил: есть красные линии. И не дай бог кто-то их переступит. Они их переступили по многим направлениям, я об этом говорил. Поэтому те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем, - сказал глава государства. - Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше - все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
Глава Белоруссии отметил, что организаторы и участники беспорядков и несанкционированных акций уже прошли по методичке цветных революций семь или восемь различных этапов, подойдя к последним, которые характеризуются радикализацией. В связи с этим он отметил, что необходимо реагировать "красиво, чтобы комар носа не подточил".
Накануне Александр Лукашенко уволил главу МВД Юрия Караева. Новым министром внутренних стал Иван Кубраков, до этого возглавлявший минское ГУВД
Комментарии читателей Оставить комментарий
Когда обсуждали статью Черняховского на эту тему, я объяснил, почему, на мой взгляд, Лукашенко не может и не хочет идти на крайние меры.
Выступление Александра Григорьевича в МВД - это попытка пугнуть оппозицию угрозой мордобития, но только для того, чтобы до реальной драки дела не доводить.
Кстати, замена министра показывает, что и в самом МВД маловато дураков, готовых подставляться. Все же понимают, что если завтра ты перестанешь "брать пленных", то послезавтра в плен не возьмут тебя.
Оно им надо?
А у тех,кто способствует расхитителям социалистической собственности , предоставив свои квартиры, то можно еще и квартиру у хозяев отобрать в помощь государству и членам семей милиции с армией. Чтоб желание "дружить" и поддерживать развал государство пропало
Были выборы, Лука выиграл. Ни одна б.... еще даже не попыталась это опровергнуть. Хочешь протестовать против результатов выборов -докажи, что они
сфальсифицированы.
на западе это зовется "нулевой толерантностью к преступникам" - официальная позиция правительств полностью поддерживаемая левацкой прессой.
я против насилия, но это не значит что я за то что бы быть терпилой у бандитов..
террор дорога с двухсторонним движением и все эти придурки которые Силой пытаются навязать людям белоруссии свои хотелки - не понимают что все это может повернутся против лично них..
оппозиция в парламенте, для этого он существует.
если ты не согласен в выборами - докажи подтасовки.
не можешь - сиди и не ....
Действия Лукашенко логичны и законны. Давно пора пустить кровь этим смутьянам.