Лукашенко предупредил протестующих: в плен никого не берем

17:14 30.10.2020

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о дальнейших решительных мерах власти по отношению к участникам протестов. Соответствующие заявления он сделал сегодня в ходе встречи с коллективом МВД.

"Мы терпели. Я сразу обозначил: есть красные линии. И не дай бог кто-то их переступит. Они их переступили по многим направлениям, я об этом говорил. Поэтому те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем, - сказал глава государства. - Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше - все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Глава Белоруссии отметил, что организаторы и участники беспорядков и несанкционированных акций уже прошли по методичке цветных революций семь или восемь различных этапов, подойдя к последним, которые характеризуются радикализацией. В связи с этим он отметил, что необходимо реагировать "красиво, чтобы комар носа не подточил".

Накануне Александр Лукашенко уволил главу МВД Юрия Караева. Новым министром внутренних стал Иван Кубраков, до этого возглавлявший минское ГУВД