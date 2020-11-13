На севере Эфиопии произошла массовая резня мирных жителей

На севере Эфиопии в регионе Тыграй произошло массовое убийство мирных жителей, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад правозащитной организации  Amnesty International.

Согласно данным организации, сотни людей были зарезаны или зарублены насмерть в ночь на 9 ноября в городе Май-Кадра (юго-западная зона региона Тыграй).

Большая часть убитых была обнаружена в центре города рядом со зданием Коммерческого банка Эфиопии и на обочине дороги, ведущей в соседний город Хумера. Точное количество погибших неизвестно. По данным местных СМИ, жертвами резни стали около 500 человек.

По словам свидетелей, выживших после массовой резни в Май-Кадре, на людей напали члены движения "Народный фронт освобождения Тыграй". 

Ранее власти Эфиопии обвинили "Народный фронт освобождения Тыграй" в нападении на военную базу и мобилизовали войска, отметив, что это движение также вооружало и организовывало иррегулярные подразделения ополченцев.

Эфиопские войска начали военную операцию в регионе Тыграй, там введено чрезвычайное положение на шесть месяцев.

Политическая партия "Народный фронт освобождения Тыграй" (НФОТ) находится в оппозиции к действующему правительству и держит власть в северном эфиопском регионе Тыграй. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.11.2020, 14:51
    Гость: Реалло

    Но войсковые операции внутри собственной укро-страны - это просто вершина демократии. Зелик, учись!

  2. 13.11.2020, 14:30
    Гость: Оллес

    Очередная бандерлогия...свои своих же убивают...но по их масштабам это что-то вроде гр.О.Бендер попал под лошадь.УВЫ.

  3. 13.11.2020, 12:58
    Гость: Старый

    Ну и по какому же принципу бабуины выбирают, кого резать? Но войсковые операции внутри собственной страны - это просто вершина демократии. Трамп, учись!

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