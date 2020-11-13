На севере Эфиопии произошла массовая резня мирных жителей

07:35 13.11.2020

На севере Эфиопии в регионе Тыграй произошло массовое убийство мирных жителей, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад правозащитной организации Amnesty International.

Согласно данным организации, сотни людей были зарезаны или зарублены насмерть в ночь на 9 ноября в городе Май-Кадра (юго-западная зона региона Тыграй).

Большая часть убитых была обнаружена в центре города рядом со зданием Коммерческого банка Эфиопии и на обочине дороги, ведущей в соседний город Хумера. Точное количество погибших неизвестно. По данным местных СМИ, жертвами резни стали около 500 человек.

По словам свидетелей, выживших после массовой резни в Май-Кадре, на людей напали члены движения "Народный фронт освобождения Тыграй".

Ранее власти Эфиопии обвинили "Народный фронт освобождения Тыграй" в нападении на военную базу и мобилизовали войска, отметив, что это движение также вооружало и организовывало иррегулярные подразделения ополченцев.

Эфиопские войска начали военную операцию в регионе Тыграй, там введено чрезвычайное положение на шесть месяцев.

Политическая партия "Народный фронт освобождения Тыграй" (НФОТ) находится в оппозиции к действующему правительству и держит власть в северном эфиопском регионе Тыграй.