На севере Эфиопии произошла массовая резня мирных жителей
На севере Эфиопии в регионе Тыграй произошло массовое убийство мирных жителей, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад правозащитной организации Amnesty International.
Согласно данным организации, сотни людей были зарезаны или зарублены насмерть в ночь на 9 ноября в городе Май-Кадра (юго-западная зона региона Тыграй).
Большая часть убитых была обнаружена в центре города рядом со зданием Коммерческого банка Эфиопии и на обочине дороги, ведущей в соседний город Хумера. Точное количество погибших неизвестно. По данным местных СМИ, жертвами резни стали около 500 человек.
По словам свидетелей, выживших после массовой резни в Май-Кадре, на людей напали члены движения "Народный фронт освобождения Тыграй".
Ранее власти Эфиопии обвинили "Народный фронт освобождения Тыграй" в нападении на военную базу и мобилизовали войска, отметив, что это движение также вооружало и организовывало иррегулярные подразделения ополченцев.
Эфиопские войска начали военную операцию в регионе Тыграй, там введено чрезвычайное положение на шесть месяцев.
Политическая партия "Народный фронт освобождения Тыграй" (НФОТ) находится в оппозиции к действующему правительству и держит власть в северном эфиопском регионе Тыграй.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Но войсковые операции внутри собственной укро-страны - это просто вершина демократии. Зелик, учись!
Очередная бандерлогия...свои своих же убивают...но по их масштабам это что-то вроде гр.О.Бендер попал под лошадь.УВЫ.
Ну и по какому же принципу бабуины выбирают, кого резать? Но войсковые операции внутри собственной страны - это просто вершина демократии. Трамп, учись!
обезьяны
А кого же ещё в знак протеста резать?