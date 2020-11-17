Путин назвал условия, при которых не было бы войны в Карабахе
Проблема статуса Нагорного Карабаха существует, окончательно он не урегулирован, заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.
«Мы договорились, что сохраняем статус-кво на сегодняшний день, существующее положение. Что будет дальше, это предстоит решить в будущем», — сказал он.
Путин добавил, что если будут созданы условия для восстановления отношений между Азербайджаном и Арменией, это поможет и в вопросе статуса Нагорного Карабаха.
По мнению президента, войны бы удалось избежать, если бы стороны смогли договориться о возвращении Азербайджану семи районов и о возвращении беженцев, а также о создании коридора, соединяющего Карабах и Армению в зоне Лачинского района, и признании статус-кво самого Карабаха без закрепления при этом его окончательного статуса, пишет РБК.
«На мой взгляд, если бы это нам удалось сделать, удалось бы достичь договоренностей на этой базе — и войны бы не было. Это правда. Я и сейчас в этом абсолютно убежден», — сказал он.
Однако когда переговоры вплотную подходили к решению этого вопроса, «то с одной, то с другой стороны» возникали «препятствия», которые не удалось преодолеть, сказал Путин. «В конечном итоге это вылилось в такой кровавый, прямо скажем, вооруженный конфликт», — заключил президент.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ты советский пропагандист, а не советский инженер.
это не чудо а расчет Нагнуть еще раз Армению в частности-Пашиняна и крепче привязать эту страну к России Превратить ее в свою колонию и сделать так что бы без России Армения просто не могла бы существовать и выстоять против Азербайджана и Турции Остановить боевые действия можно было буквально на следующий день после начала Но солцеликий и великий выжидал пока Армения не будет на грани полного разгрома и начнет умалять о помощи Вот тут и выступает весь в белом и на белом медведе сам дмчно и легким взмахом руки останавливает кровопролитие Ну прямо номинант на мирного Нобеля
Да, войны могло и не быть. Но это не так просто - вернуть азербайджанских беженцев. Вероятно в 90-х в их пустующие дома вселились армяне. И если беженцы вернутся - они потребуют назад свои дома. Поэтому Пашинян и не согласился. Но тогда надо было готовиться к войне а ни Карабах ни сама Армения не были готовы. А в результате потеряли территории а могли потерять и весь Карабах. Это чудо что России удалось остановить войну.