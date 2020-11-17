Путин назвал условия, при которых не было бы войны в Карабахе

22:58 17.11.2020

Проблема статуса Нагорного Карабаха существует, окончательно он не урегулирован, заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы договорились, что сохраняем статус-кво на сегодняшний день, существующее положение. Что будет дальше, это предстоит решить в будущем», — сказал он.

Путин добавил, что если будут созданы условия для восстановления отношений между Азербайджаном и Арменией, это поможет и в вопросе статуса Нагорного Карабаха.

По мнению президента, войны бы удалось избежать, если бы стороны смогли договориться о возвращении Азербайджану семи районов и о возвращении беженцев, а также о создании коридора, соединяющего Карабах и Армению в зоне Лачинского района, и признании статус-кво самого Карабаха без закрепления при этом его окончательного статуса, пишет РБК.

«На мой взгляд, если бы это нам удалось сделать, удалось бы достичь договоренностей на этой базе — и войны бы не было. Это правда. Я и сейчас в этом абсолютно убежден», — сказал он.

Однако когда переговоры вплотную подходили к решению этого вопроса, «то с одной, то с другой стороны» возникали «препятствия», которые не удалось преодолеть, сказал Путин. «В конечном итоге это вылилось в такой кровавый, прямо скажем, вооруженный конфликт», — заключил президент.