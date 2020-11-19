МИД Китая назвал Россию и КНР «глобальными стабилизаторами»

Глава МИД КНР Ван И

Глава МИД КНР Ван И в разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что Россия и Китай продолжают играть роль «глобальных стабилизаторов».

«Россия и Китай активно участвуют в международном сотрудничестве в борьбе с эпидемией, способствуют политическому урегулированию различных острых региональных вопросов, играют роль глобального стабилизатора. Стратегическое сотрудничество Китая и России постоянно приносит новые результаты», - заявил Ван И.

Ван И также отметил, что празднование в 2021 году 20-летия подписания российско-китайского «Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве» обогатит стратегическое содержание отношений двух стран, сообщает РИА Новости.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.11.2020, 16:41
    Гость: член Госсовета

    Надо нашим китайским братьям, ещё подкинуть Сибирского леса. для признания нашего шефа, гения из гениев.

  2. 19.11.2020, 15:37
    Гость: личный опыт

    в том числе и для тебя, что бы понимал, что время СШП уходит медленно, но неумолимо.

  3. 19.11.2020, 13:40
    Гость: А. В.

    В этом году КНР уже первая на планете не только по ВВП (ППС), но и по ВВП (номинал).
    Хотя последний -- совершенно не отображает реальность.

  5. 19.11.2020, 12:24
    Гость: Рустем

    Да уж, глобальном стабилизатору РФ пришёл полный стабилизец. Ждём очередного дефолта и деноминации.
    Любимая экономическая система РФ со времен СССР и горбачева.

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