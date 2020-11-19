МИД Китая назвал Россию и КНР «глобальными стабилизаторами»
Глава МИД КНР Ван И в разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что Россия и Китай продолжают играть роль «глобальных стабилизаторов».
«Россия и Китай активно участвуют в международном сотрудничестве в борьбе с эпидемией, способствуют политическому урегулированию различных острых региональных вопросов, играют роль глобального стабилизатора. Стратегическое сотрудничество Китая и России постоянно приносит новые результаты», - заявил Ван И.
Ван И также отметил, что празднование в 2021 году 20-летия подписания российско-китайского «Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве» обогатит стратегическое содержание отношений двух стран, сообщает РИА Новости.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Надо нашим китайским братьям, ещё подкинуть Сибирского леса. для признания нашего шефа, гения из гениев.
в том числе и для тебя, что бы понимал, что время СШП уходит медленно, но неумолимо.
В этом году КНР уже первая на планете не только по ВВП (ППС), но и по ВВП (номинал).
Хотя последний -- совершенно не отображает реальность.
идиотов эти сообщения?
Да уж, глобальном стабилизатору РФ пришёл полный стабилизец. Ждём очередного дефолта и деноминации.
Любимая экономическая система РФ со времен СССР и горбачева.