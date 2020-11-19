МИД Китая назвал Россию и КНР «глобальными стабилизаторами»

10:47 19.11.2020

Глава МИД КНР Ван И в разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что Россия и Китай продолжают играть роль «глобальных стабилизаторов».

«Россия и Китай активно участвуют в международном сотрудничестве в борьбе с эпидемией, способствуют политическому урегулированию различных острых региональных вопросов, играют роль глобального стабилизатора. Стратегическое сотрудничество Китая и России постоянно приносит новые результаты», - заявил Ван И.

Ван И также отметил, что празднование в 2021 году 20-летия подписания российско-китайского «Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве» обогатит стратегическое содержание отношений двух стран, сообщает РИА Новости.