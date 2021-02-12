Грета Тунберг случайно опубликовала документ с рекомендациями по комментариям протестов в Индии
В четверг шведская активистка и борец с глобальным потеплением Грета Тунберг (Greta Thunberg) привела в негодование работников полиции и прокуратуры Индии после того, как она воспользовалась социальными сетями для публикации подстрочных комментариев и советов по поводу проходивших в стране ожесточенных протестов фермеров.
Как пишет «Нью-Йорк Пост» (NY Post), 18-летняя левая экоактивистка опубликовала в сети (а затем быстро удалила) сообщение, в котором был приведен подробный список «рекомендуемых постов» о продолжающихся гражданских беспорядках. По словам ее критиков, это свидетельствует о том, что ее инструктируют в вопросах, касающихся того, какую позицию должны занять посторонние, наблюдающие за протестами.
В списке были приведены некоторые советы о том, что публиковать в социальных сетях. В нем также ей рекомендуют делать репосты и ставить теги с указанием других знаменитостей, пишущих об этом в «Твиттере», включая поп-звезду Рианну (Rihanna).
Помимо постов, которые должны были вызвать бурю в «Твиттере», в «методичке», которую она выложила в сети, также предлагалось выделять информацию о запланированных демонстрациях у индийских посольств.
В четверг полиция Дели возбудила дело против активистки из-за ее твитов, признав недопустимым иностранное вмешательство в вопросы, являющиеся исключительно внутренним делом страны.
@GretaThunberg
Я по-прежнему#ПроявляюСолидарностьСФермерами(#StandWithFarmers) и поддерживаю их мирный протест. Этого не изменят ни ненависть, ни угрозы, ни нарушение прав человека. #ПротестФермеров (#FarmersProtest)
4 февраля 2021 г.
@GretaThunberg
Мы выражаем солидарность с #ПротестомФермеров (#FarmersProtest) в Индии.
2 февраля 2021 г.
Со своей стороны, Рианна написала в «Твиттере» своим подписчикам, число которых превышает 101 миллион: «Почему мы не говорим об этом?!». Она дала ссылку на репортаж «Си-Эн-Эн» (CNN) о том, что власти Индии блокируют интернет-сервисы в местах, где проходят протесты. Эта тактика правительства направлена на то, чтобы помешать проведению протестов.
Высокопоставленные члены правительства, индийские знаменитости и даже министерство иностранных дел теперь призывают людей собраться вместе и осудить «чужаков», таких как Тунберг и Рианна, которые пытаются «расколоть страну».
«К сожалению, группы, преследующие свои корыстные интересы, пытаются навязать этим протестам свою повестку дня и сорвать их», - говорится в опубликованном в среду редком заявлении министерства иностранных дел Индии. В заявлении министерство подвергло критике «иностранных граждан», размещающих информацию в социальных сетях. Имени Рианны и других, кто последовал ее примеру, в нем указано не было.
Десятки тысяч фермеров собрались на окраинах индийской столицы, чтобы выразить протест против новых законов в сельском хозяйстве, из-за которых, по их словам, они станут беднее и окажутся во власти корпораций. Протесты создают серьезные проблемы для премьер-министра Нарендры Моди (Narendra Modi), который объявил эти законы необходимыми для модернизации сельского хозяйства Индии.
Их в основном мирные протесты переросли в беспорядки и жестокие столкновения 26 января, в День Республики Индии, когда часть из десятков тысяч фермеров, ехавших на тракторах, свернула с маршрута движения протестующих, ранее согласованного с полицией, и штурмовала Красный форт 17-го века, что привело к неожиданной эскалации напряженности.
Сотни полицейских получили ранения, и один протестующий погиб. Десятки фермеров также получили ранения, но власти об их количестве не сообщают.
Лидеры протестующих фермеров осудили насилие, но заявили, что акцию протеста не отменят.
Автор: Саймон Кент (Simon Kent)
Оригинал публикации в Breitbart (США)
Комментарии читателей Оставить комментарий
совершеннолетняя,могут и в тюрьму посадить.
Отключить этой малолетней дуре "микрофон" не получится, ибо дегенерация выше
Нет, ну во всем мире такое творится, а эти как будто бы проснулись. Как говорят у нас - при чем здесь милиция, если молния теленка убила. В смысле при чем здесь законы, если вырабатывать продукцию в малых количествах стало совершенно не выгодно. Сегодня, к примеру, одна женщина передо мной покупала в супермаркете разную фигню - ну типа продукты, хотя, как по мне, там определенно нечего есть. И рчень переживала при этом - хватит ли ей для денег на все это. Так кассирша ей и говорит - в аванс должны вложится. Ну правда вложилась она, даже ещё осталось - а дальше-то что. Ведь это был только один поход в магазин после получки, а есть ведь нужно каждый день, да и не только есть. Ну и объясните мне после этого, каким боком здесь законы. Нет, ну конечно можно заставить государство субсидировать их - но тогда все так захотят, а не только фермеры. А денег на всех определенно не хватит. Понимаете, в чем ваша проблема - нужно было ещё другие умные книжки читать, кроме камасутры - сейчас бы точно пригодилось. Дети конечно это хорошо, но нужно знать меру даже в этом вопросе. В смысле, если вы видите, что не способны прокормить такую большую семью, то лучше не рожайте - чтобы они потом не мучались. Индия не настолько богатая страна, чтобы позволить себе содержать такое огромное население. Вон украинцев вроде бы и немного, но даже стольких не могут потянуть с таким-то землями. А вам-то и подавно это не светит. В смысле думать нужно было головой, а не одним местом...
Он, вероятно, внёс большое пожертвования в фонд Всемирной еврейской помощи. Расплатился.
Некрасивая девочка с большими амбициями, и неполным средним образованием.