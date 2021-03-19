В Болгарии задержали несколько подозреваемых в шпионаже в пользу РФ
В столице Болгарии Софии полиция задержала нескольких человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Операция по задержанию была проведена сотрудниками болгарской службы госбезопасности ДАНС и МВД.
Отмечается, что в рамках операции полиция проверяла документы у всех выезжающих из Софии по трассе "Тракия" по направлению Пловдиву. Именно там был задержан один из подозреваемых.
По данным СМИ, речь идет о группе чиновников, имевших доступ к секретной информации. Россиян среди задержанных нет.
Официального подтверждения данной информации пока нет.
Комментарии читателей Оставить комментарий
За чем можно шпионить в экономически отсталой Болгарии? Где растет перец и баклажаны. Там наверное до сих пор на ослах возят пулеметы. Они хотя бы постеснялись насчет шпионажа весь мир наверное смеется с них
"Братушки"в своем амплуа,кто девушку кормит тот ее и "танцует"...
Это ты разведчиков спрашивал? Откуда мы знаем, что им там понадобилось? Сходи в ГРУ ГШ и спроси там. А тебя там пошлют в увлекательное путешествие...
Братки вы нарветесь!
О, Боже! Ну, что могло понадобится разведчикам в нищей, навсегда отставшей от научно-технического прогресса, вымирающей Болгарии? Там осталось уже 7 млн населения, через 25 лет останется 5 млн, но 1,5 млн из них будут цыгане! Площадь Болгарии 111 тыс кв км. В России в ближайшие годы буует введено в севооборот дополнительно 120 тыс кв км пашни!