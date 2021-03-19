В Болгарии задержали несколько подозреваемых в шпионаже в пользу РФ

В столице Болгарии Софии полиция задержала нескольких человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Операция по задержанию была проведена сотрудниками болгарской службы госбезопасности ДАНС и МВД.

Отмечается, что в рамках операции полиция проверяла документы у всех выезжающих из Софии по трассе "Тракия" по направлению Пловдиву. Именно там был задержан один из подозреваемых.

По данным СМИ, речь идет о группе чиновников, имевших доступ к секретной информации. Россиян среди задержанных нет.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.03.2021, 13:21
    Гость: Кентавр

    За чем можно шпионить в экономически отсталой Болгарии? Где растет перец и баклажаны. Там наверное до сих пор на ослах возят пулеметы. Они хотя бы постеснялись насчет шпионажа весь мир наверное смеется с них

  3. 19.03.2021, 11:59
    Гость: Диктор

    Это ты разведчиков спрашивал? Откуда мы знаем, что им там понадобилось? Сходи в ГРУ ГШ и спроси там. А тебя там пошлют в увлекательное путешествие...

  5. 19.03.2021, 08:42
    Гость: Виктор

    О, Боже! Ну, что могло понадобится разведчикам в нищей, навсегда отставшей от научно-технического прогресса, вымирающей Болгарии? Там осталось уже 7 млн населения, через 25 лет останется 5 млн, но 1,5 млн из них будут цыгане! Площадь Болгарии 111 тыс кв км. В России в ближайшие годы буует введено в севооборот дополнительно 120 тыс кв км пашни!

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