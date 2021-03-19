В Болгарии задержали несколько подозреваемых в шпионаже в пользу РФ

07:55 19.03.2021

В столице Болгарии Софии полиция задержала нескольких человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Операция по задержанию была проведена сотрудниками болгарской службы госбезопасности ДАНС и МВД.

Отмечается, что в рамках операции полиция проверяла документы у всех выезжающих из Софии по трассе "Тракия" по направлению Пловдиву. Именно там был задержан один из подозреваемых.

По данным СМИ, речь идет о группе чиновников, имевших доступ к секретной информации. Россиян среди задержанных нет.

Официального подтверждения данной информации пока нет.