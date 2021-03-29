По Суэцкому каналу возобновилась навигация кораблей
На Суэцком канале восстановлена навигация кораблей. Об этом, как сообщает РИА Новости, объявил советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала Мохаб Мамиш. Ранее канал оказался заблокирован гигантским контейнеровозом.
«Караваны, находящиеся внутри канала, начали буксировать при помощи лоцманов, чтобы мы начали освобождать Суэцкий канал от ожидающих в нем судов», — сказал Мамиш. Между тем глава управления водной артерии Усама Рабиа заявил, что движение на Суэцком канале возобновится около 21:00 по московскому времени, пишет ТАСС.
Ранее компания Boskalis, которая принимала участие в спасательной операции, заявила о снятии Ever Given с мели.
«Я рад сообщить, что наша группа экспертов, работающая в тесном сотрудничестве с властями Суэцкого канала, успешно сняла с мели Ever Given 29 марта в 15:05 по местному времени, тем самым снова сделав возможным свободный проход через Суэцкий канал», — подчеркнул гендиректор Boskalis Питер Бердовски.
Из-за инцидента с Ever Given на подходах к Суэцкому каналу образовалась пробка из нескольких сотен судов, включая танкеры с нефтью. По мнению экспертов, даже после разблокировки транспортной артерии полностью восстановить движение по каналу получится лишь спустя несколько дней.
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