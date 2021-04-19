Россия уничтожила замаскированную базу террористов в Сирии

22:48 19.04.2021

ВКС России нанесли авиаудар по базе подготовки террористов под Пальмирой. В результате были уничтожены два укрытия, до 200 боевиков и около 500 кг боеприпасов.

По словам заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александра Карпова, «по поступившим данным, северо-восточнее Пальмиры боевики создали замаскированную базу, на которой велось формирование боевых групп для отправки и проведения терактов в различных регионах страны, а также изготовление самодельных взрывных устройств».

«После подтверждения данных по нескольким каналам о местонахождении объектов террористов самолетами ВКС России были нанесены авиационные удары, в результате которых уничтожены два укрытия, до 200 боевиков, 24 пикапа с крупнокалиберными пулеметами, а также около 500 кг боеприпасов и компонентов для создания самодельных взрывных устройств», - цитирует ТАСС слова Карпова.

Карпов также заявил, что незаконные вооруженные формирования планируют теракты и нападения на государственные учреждения в крупных городах для дестабилизации ситуации в стране в преддверии выборов президента Сирии.