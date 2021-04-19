Россия уничтожила замаскированную базу террористов в Сирии

ВКС России нанесли авиаудар по базе подготовки террористов под Пальмирой. В результате были уничтожены два укрытия, до 200 боевиков и около 500 кг боеприпасов.

По словам заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александра Карпова, «по поступившим данным, северо-восточнее Пальмиры боевики создали замаскированную базу, на которой велось формирование боевых групп для отправки и проведения терактов в различных регионах страны, а также изготовление самодельных взрывных устройств».

«После подтверждения данных по нескольким каналам о местонахождении объектов террористов самолетами ВКС России были нанесены авиационные удары, в результате которых уничтожены два укрытия, до 200 боевиков, 24 пикапа с крупнокалиберными пулеметами, а также около 500 кг боеприпасов и компонентов для создания самодельных взрывных устройств», - цитирует ТАСС слова Карпова.

Карпов также заявил, что незаконные вооруженные формирования планируют теракты и нападения на государственные учреждения в крупных городах для дестабилизации ситуации в стране в преддверии выборов президента Сирии.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.04.2021, 02:01
    Гость: Так оленевод

    если оленевод уже 100 раз вывел оттуда наши войска, то это кто - партизаны?

  2. 19.04.2021, 23:44
    Гость: World

    А когда будет. русские опричники вернули награбленное у Потанина и подобной камарильи....Прибавили доход всей этой шелупони к пенсии и ренты.

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