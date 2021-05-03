США считают своей целью поиск решения вопроса о денуклеаризации КНДР

08:34 3.05.2021

Политика США в отношении КНДР не является враждебной, она направлена на поиск решения проблемы денуклеаризации Корейского полуострова, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC.

"Наша политика в отношении Северной Кореи не носит враждебного характера. Она нацелена на решения, направлена на достижение в конечном итоге полной денуклеаризации Корейского полуострова", - приводит его слова "Интерфакс".

Он отметил, что Соединенные Штаты готовы взаимодействовать с Северной Кореей для обсуждения практических шагов в области денуклеаризации, но, по его словам, "следует работать над практическими мерами, которые могут помочь добиться прогресса на пути к этой цели".

В пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден и его команда в отношении Пхеньяна не будут следовать в русле политики предыдущих американских администраций, которая не принесла реальных результатов в области денуклеаризации. Новая политика Вашингтона в отношении КНДР "не будет направлена на достижение большой сделки, и она не будет полагаться на стратегическое терпение", она "требует взвешенного, практического подхода".

Заявления Салливана прозвучали вскоре после того, как директор американского департамента МИД КНДР Квон Чон Гун сказал, что утверждения президента США Джо Байдена о том, что Северная Корея представляет собой серьезную угрозу, является ошибкой, которая может вылиться в неуправляемый кризис и вынуждает Пхеньян принять ответные меры.

Байден, выступая на этой неделе в американском Конгрессе, заявил, что ядерная и ракетная программы КНДР "представляют серьезную угрозу безопасности Америки и мировой безопасности", США будут противодействовать ей "посредством дипломатии и твердого сдерживания". В ответ на это Квон Чон Гун заявил, что глава исполнительной власти США "совершил большую ошибку" и КНДР, будет вынуждена настаивать на соответствующих мерах.

Квон Чон Гун предупредил, что, если США "будут подходить к отношениям между КНДР и США, придерживаясь устаревшей политики и точки зрения времен холодной войны, они в ближайшем будущем столкнутся с еще худшим кризисом, не поддающимся контролю".