США считают своей целью поиск решения вопроса о денуклеаризации КНДР
Политика США в отношении КНДР не является враждебной, она направлена на поиск решения проблемы денуклеаризации Корейского полуострова, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC.
"Наша политика в отношении Северной Кореи не носит враждебного характера. Она нацелена на решения, направлена на достижение в конечном итоге полной денуклеаризации Корейского полуострова", - приводит его слова "Интерфакс".
Он отметил, что Соединенные Штаты готовы взаимодействовать с Северной Кореей для обсуждения практических шагов в области денуклеаризации, но, по его словам, "следует работать над практическими мерами, которые могут помочь добиться прогресса на пути к этой цели".
В пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден и его команда в отношении Пхеньяна не будут следовать в русле политики предыдущих американских администраций, которая не принесла реальных результатов в области денуклеаризации. Новая политика Вашингтона в отношении КНДР "не будет направлена на достижение большой сделки, и она не будет полагаться на стратегическое терпение", она "требует взвешенного, практического подхода".
Заявления Салливана прозвучали вскоре после того, как директор американского департамента МИД КНДР Квон Чон Гун сказал, что утверждения президента США Джо Байдена о том, что Северная Корея представляет собой серьезную угрозу, является ошибкой, которая может вылиться в неуправляемый кризис и вынуждает Пхеньян принять ответные меры.
Байден, выступая на этой неделе в американском Конгрессе, заявил, что ядерная и ракетная программы КНДР "представляют серьезную угрозу безопасности Америки и мировой безопасности", США будут противодействовать ей "посредством дипломатии и твердого сдерживания". В ответ на это Квон Чон Гун заявил, что глава исполнительной власти США "совершил большую ошибку" и КНДР, будет вынуждена настаивать на соответствующих мерах.
Квон Чон Гун предупредил, что, если США "будут подходить к отношениям между КНДР и США, придерживаясь устаревшей политики и точки зрения времен холодной войны, они в ближайшем будущем столкнутся с еще худшим кризисом, не поддающимся контролю".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не пойдет КНДР на ядерное разоружение никогда. Причина банальна. По обычным видам вооружений она уступает Южной Корее, Японии и США. Военная техника КНДР физически и морально устарела. А гарантий безопасности никто им давать не будет. Так что ядерное оружие для них гарант безопасности.
Под словом денуклеаризация скрывается слово разоружение и США уже не один десяток лет пытается разоружить КНДР и присоединить ее к своей оккупированной марионетке Республика Южная Корея. Пытались вначале силой,после немного пряником и сейчас уже пошли гибридные инструменты. В Фашистгтоне не понимают что КНДР срц. страна и там правят упертые коммунисты которые никогда не поверят лжи пиндосов. Это у нас клика Горбачева была завербована вчистую и разоружилась,но в КНР,КНДР,во Вьетнаме и на Кубе правят те кто знают цену политика США по отношению независимых стран и никогда не клюнут на тухлый пряник денукоеаризации,то есть на самоубийство путем разоружения.
Не верю ни одному слову)))
Это ж надо так неумело врать))
Политика США и Японии заключается прежде всего в недопущении объединения Северной и Южной Кореи
Это привело бы к возникновению супермощного для них для обоих конкурента)
да ещё и с ЯО))
а следовательно - НЕЗАВИСИМОГО ГОСУДАРСТВА))
Карибский кризис показал, как нужно разговаривать с американской бандитской шайкой. Не хочешь быть американским рабом или вообще на тот свет отправиться- сделай себе хороший ядерный кулак и дай американцам его понюхать. Этот волнующий запах хорошо приводит американцев в чувство. У них мозги после этого начинают работать в правильном направлении.
КНДР потому и существует до сих пор, что "ужасно решительные" правители США знают, ЧТО... КИМ - не за...ыт нажать кнопку.. . и послать свой пламенный коммунистический "привет" дяде Сэму, которому, после того как подмял Москву,кажется, что ему сам чёрт не брат