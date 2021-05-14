Генпрокурор Чехии подал в отставку на фоне дела о взрывах

Вице-премьер Карел Гавличек по итогам заседания правительства заявил, что генеральный прокурор Чехии Павел Земан принял решение уйти в отставку.

Гавличек отметил, что кабинет министров принял к сведению данное решение, но правительство пока не обсуждало причины отставки, сообщает РБК со ссылкой на Lidové Noviny.

«Поскольку я не ожидала отставки генерального прокурора, информация об этом не поступила в Минюст, Павел Земан останется в должности до 30 июня, а имя его преемника будет объявлено после этого», - заявила министр юстиции Чехии Мари Бенешова.

Ранее министр юстиции заявляла, что генпрокурор нарушил закон своим недавним выступлением на пресс-конференции, посвященной делу о взрыве во Врбетице.

Земан (48 лет) занимает должность генпрокурора Чехии с начала 2011 года. В 2004 году он стал первым представителем Чехии в Евроюсте, где он был самым молодым представителем всех стран-членов.

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