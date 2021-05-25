Евросоюз решил не принимать рейсы белорусских авиакомпаний

Страны Европейского союза решили запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран, пишет РБК со ссылкой на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля, озвученного по итогам саммита, где обсуждался инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая.

В заявлении чиновника говорится, что саммит поручил Совету Европы принять необходимые для подобного запрета законодательные акты и закрыть доступ в аэропорты Евросоюза белорусским авиаперевозчикам.

Отмечается, что решение пока не вступило в силу, для этого оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров. 

Помимо этого участники саммита рекомендовали европейским перевозчикам отказаться от перелетов над территорией Белоруссии, а также выступили за введение новых экономических санкций против властей Белоруссии. 

24 мая Великобритания приостановила разрешение на работу белорусской авиакомпании «Белавиа» на выполнение полетов, а позже меру распространили на всех белорусских авиаперевозчиков, включая чартерные компании. Также правительство приказало британским авиакомпаниям облетать Белоруссию.

Накануне, 23 мая, над территорией Белоруссии был вынужден сесть рейс Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Самолету пришлось изменить курс и совершить посадку в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. В самолете находился сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegrm-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки в Минске его задержали.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.05.2021, 15:04
    Гость: Ага

    А ты готов к "крымнаш" -2 , после первого реальные доходы Россиян упали в 2 раза , после второго могут и в 4. Панимаешь придет момент что кроме шкуры взять будет нечего , второй нету...

  2. 25.05.2021, 14:59
    Гость: Будет

    Чувство глубокого сочуствия. Нищий присоединится к бедному , причем оба зависят от притока валюты извне. Вообщем бедные станут еще беднее. Ну и Власть начнет чудить не по детски.

  5. 25.05.2021, 13:49
    Гость: gvozd

    а главное легкое - в самом ес никто кроме партийных функционеров не летает..
    желающих тыкать черенком от щетки в моск не так уж и много.

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