Украине предрекли распад на четыре части

Украина может повторить судьбу Югославии и разделиться на четыре части. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По его словам, текущая ситуация позволяет предполагать, что Украина может потерять новые территории уже в ближайшее время. "Мы же понимаем, что Югославия была не последняя страна, которую разделили в прошлом веке, в этом веке, это, скорее всего, будет Украина", - заявил он. 

Мураев добавил, что Польша, Венгрия, Румыния и другие страны преследуют собственные цели, безвозмездно вкладывая деньги в сопредельные украинские территории, а также активно раздавая украинцам паспорта. 

"Мы нежизнеспособны экономически, мы не в состоянии себя содержать, мы не имеем будущей перспективы, мы живем в кредит", - цитирует слова экс-парламентария РИА Новости

Мураев также раскритиковал президента Владимира Зеленского за его слова о том, что СССР якобы был "агрессором", указав, что по такой логике следовало бы отдать пять областей, "подаренных" Украине, Европе.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.06.2021, 15:35
    Гость: Надо хохлов всех арестовать

    Или перестрелять, как делал мой дядя.Не забуду, как его хлхлятские партизаны Ковпака повесили.
    Александр из Берлина,активист берлинской фракции НСДП.

  2. 30.06.2021, 15:18
    Гость: личный опыт

    Они наоборот посылают Россию куда подальше, а она ...
    ---------------
    Странный этот "посыл", имея в виду желание зарабатывать на транзите газа.
    Никаких "ходоков" Россия к вам не посылает. Скинули хохлов-дармоедов с шеи и хорошо.

  3. 30.06.2021, 15:15
    Гость: А ты Крым

    ужо вернул? Или прогы-гыкал? А шо с Донбассом? Навёл проституционный порядок хохляндии?

  4. 30.06.2021, 15:12
    Гость: А разве украинцы присылали ходоков

    А когда были украинцы? тафай конкретно с выкапывания черного моря и до наших дней. Тафай правду-матку

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