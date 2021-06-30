Украине предрекли распад на четыре части
Украина может повторить судьбу Югославии и разделиться на четыре части. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
По его словам, текущая ситуация позволяет предполагать, что Украина может потерять новые территории уже в ближайшее время. "Мы же понимаем, что Югославия была не последняя страна, которую разделили в прошлом веке, в этом веке, это, скорее всего, будет Украина", - заявил он.
Мураев добавил, что Польша, Венгрия, Румыния и другие страны преследуют собственные цели, безвозмездно вкладывая деньги в сопредельные украинские территории, а также активно раздавая украинцам паспорта.
"Мы нежизнеспособны экономически, мы не в состоянии себя содержать, мы не имеем будущей перспективы, мы живем в кредит", - цитирует слова экс-парламентария РИА Новости.
Мураев также раскритиковал президента Владимира Зеленского за его слова о том, что СССР якобы был "агрессором", указав, что по такой логике следовало бы отдать пять областей, "подаренных" Украине, Европе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Или перестрелять, как делал мой дядя.Не забуду, как его хлхлятские партизаны Ковпака повесили.
Александр из Берлина,активист берлинской фракции НСДП.
Они наоборот посылают Россию куда подальше, а она ...
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Странный этот "посыл", имея в виду желание зарабатывать на транзите газа.
Никаких "ходоков" Россия к вам не посылает. Скинули хохлов-дармоедов с шеи и хорошо.
ужо вернул? Или прогы-гыкал? А шо с Донбассом? Навёл проституционный порядок хохляндии?
А когда были украинцы? тафай конкретно с выкапывания черного моря и до наших дней. Тафай правду-матку
Закарпатье в первых рядах рванет в Венгрию.