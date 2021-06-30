Украине предрекли распад на четыре части

10:40 30.06.2021

Украина может повторить судьбу Югославии и разделиться на четыре части. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По его словам, текущая ситуация позволяет предполагать, что Украина может потерять новые территории уже в ближайшее время. "Мы же понимаем, что Югославия была не последняя страна, которую разделили в прошлом веке, в этом веке, это, скорее всего, будет Украина", - заявил он.

Мураев добавил, что Польша, Венгрия, Румыния и другие страны преследуют собственные цели, безвозмездно вкладывая деньги в сопредельные украинские территории, а также активно раздавая украинцам паспорта.

"Мы нежизнеспособны экономически, мы не в состоянии себя содержать, мы не имеем будущей перспективы, мы живем в кредит", - цитирует слова экс-парламентария РИА Новости.

Мураев также раскритиковал президента Владимира Зеленского за его слова о том, что СССР якобы был "агрессором", указав, что по такой логике следовало бы отдать пять областей, "подаренных" Украине, Европе.