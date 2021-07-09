Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня

Одиннадцать подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Мойза были задержаны на территории посольства Тайваня, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что операция по задержанию началась около 16 часов (четверга по местному времени, 00:00 пятницы по московскому времени), сотрудники посольства оказали местным властям полную поддержку и "без колебаний" согласились на запрос полиции об обыске на его территории. 

Гаити - одна из стран, которые признают Тайвань как самостоятельное государство и поддерживают с ним дипотношения.

Всего, по данным властей Гаити, в банду нападавших на резиденцию Мойза входило 26 колумбийцев и двух американцев гаитянского происхождения. По предварительной информации, колумбийцы, участвовавшие в убийстве гаитянского лидера, - отставные военнослужащие страны. Четверо нападавших были убиты, еще шестеро были арестованы в доме, неподалеку от места преступления.

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит в ночь на среду в своей резиденции, его супруга была ранена, сообщило гаитянское правительство в среду.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.07.2021, 16:08
    Гость: профессор Преображенский

    По предварительной информации, колумбийцы, участвовавшие в убийстве гаитянского лидера, - отставные военнослужащие ВСУ.

  2. 09.07.2021, 13:08
    Гость: слезами горю не поможешь!

    Такое ощущение ,что ставя эту новость центальной,вся Россия на низком старте,что её пригласят на поминки .

  3. 09.07.2021, 13:06
    Гость: gvozd

    колумбия вообще и особенно колумбийские военные - под полным контролем цру.
    иными словами...

  4. 09.07.2021, 11:24
    Гость: тд

    Военные ..родине своей служили под присягой.Их научили профессии и,оне стали наемными убийцами ..старо как мир на поле рыночных чудес.

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