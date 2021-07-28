Зеленский назвал Крым ребенком Киевской Руси

14:23 28.07.2021

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, приуроченное ко Дню крещения Руси, в котором упомянул написанную президентом России статью «Об историческом единстве русских и украинцев».

На десятиминутной записи Зеленский делает акцент, что крещение произошло именно в бытность Киевской Руси (на Украине учрежден государственный праздник День крещения Киевской Руси — Украины, приуроченный к годовщине крещения Руси, который отмечается ежегодно 28 июля).

Глава государства напомнил, что крещение Руси произошло во время правления великого князя киевского Владимира. «Владимир окрестил Киевскую Русь, Украины. Это не часть нашей истории, это и есть наша история. Нам не нужно доказывать это [что крещение Киевской Руси — часть истории именно Украины] историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства — они не на бумаге, а в металле, в камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах», — сказал он.

Зеленский назвал Киевскую Русь матерью истории Украины. «24 области Украины и полуостров Крым — ее родные дети. И они по праву ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство. И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где она произошла, за тысячи километров», — приводит слова президента РБК.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравление с Днем крещения Руси, в котором выразил надежду на доброе взаимодействие властей страны и Украинской православной церкви.