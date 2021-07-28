Зеленский назвал Крым ребенком Киевской Руси
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, приуроченное ко Дню крещения Руси, в котором упомянул написанную президентом России статью «Об историческом единстве русских и украинцев».
На десятиминутной записи Зеленский делает акцент, что крещение произошло именно в бытность Киевской Руси (на Украине учрежден государственный праздник День крещения Киевской Руси — Украины, приуроченный к годовщине крещения Руси, который отмечается ежегодно 28 июля).
Глава государства напомнил, что крещение Руси произошло во время правления великого князя киевского Владимира. «Владимир окрестил Киевскую Русь, Украины. Это не часть нашей истории, это и есть наша история. Нам не нужно доказывать это [что крещение Киевской Руси — часть истории именно Украины] историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства — они не на бумаге, а в металле, в камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах», — сказал он.
Зеленский назвал Киевскую Русь матерью истории Украины. «24 области Украины и полуостров Крым — ее родные дети. И они по праву ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство. И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где она произошла, за тысячи километров», — приводит слова президента РБК.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравление с Днем крещения Руси, в котором выразил надежду на доброе взаимодействие властей страны и Украинской православной церкви.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ю Спицин могучий историк,но он знаток современной истории,прежде всего.Монография ,на которую Вы ссылаетесь во многом плод его фантазий,не основанный на документах.Здесь более подходит Новая хронология,Фоменко и Носовского.Ни в каком из этих подходов к оценке исторических событий и близко ничего нет совпадающего с мнением главного хохла.
(По аналогии) Я предлагаю отныне считать Иммануила Канта великим русским философом, который прославил русскую философию на весь мир! Ведь он жил и творил, и упокоился в нашем русском городе Калининграде! (И пусть немцы не примазываются к нашей философской славе!) :-)
Теперь я понял, почему в кремле войну на Донбассе называют гражданской: россияне и украинцы, оказывается, один народ!
Убей мысль.
Крещение Руси произошло в 988 году и связано с именем русского князя Владимира, которого историки назвали великим, церковь — святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко.
Русский Киевский князь Юрий Долгорукий начале 1150-х основал города Юрьев и Переславль. В 1154 Юрий Владимирович основал город Дмитров. В 1147 основал Москву. Юрий Долгорукий был сыном Владимира Мономаха. А Владимир Мономах был сыном князя Всеволода Ярославича. А Все́волод Яросла́вич использовал титул «князь всея Руси». Всея Руси, а не всея Украины.
Эти князья очень удивились бы, что они не русские.