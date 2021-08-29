Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

10:41 29.08.2021

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по объектам группировки ХАМАС в центральной части сектора Газа.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету «Едиот ахронот».

По данным источников газеты, удары были нанесены по военному объекту, в котором находился тренировочный центр и было налажено производство оружия. Также удар был нанесен по входу в туннель, который использовался около населенного пункта Джабалия.

Отмечается, что удары были нанесены в ответ на запуски воздушных шаров, начиненных горючей смесью, из сектора Газа в сторону израильской территории, а также в ответ на произошедшие столкновения палестинцев с военными на административной границе с сектором Газа.