Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по объектам группировки ХАМАС в центральной части сектора Газа.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету «Едиот ахронот».

По данным источников газеты, удары были нанесены по военному объекту, в котором находился тренировочный центр и было налажено производство оружия. Также удар был нанесен по входу в туннель, который использовался около населенного пункта Джабалия.

Отмечается, что удары были нанесены в ответ на запуски воздушных шаров, начиненных горючей смесью, из сектора Газа в сторону израильской территории, а также в ответ на произошедшие столкновения палестинцев с военными на административной границе с сектором Газа.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.08.2021, 16:31
    Гость: и так более 70-и лет

    И они хотя мира, они говорят о холокосте? Нет по всем критериям типичное террористическое государство построили на чужих землях.

  2. 29.08.2021, 16:22
    Гость: Зануда

    «давно пора переходить на низко летящие дроны и самодельные КР. Они не отслеживаются израильскими ПВО». Точно знаете? Израильский зенитчик?

  4. 29.08.2021, 14:29
    Гость: ABCD

    Что то арабы сосредоточились на водопроводных трубах запуская из Израилю, хотя уже судя по опыту в Сирии, Ираке, Йемене итд... арабам из газы давно пора переходить на низко летящие дроны и самодельные КР. Они не отслеживаются израильскими ПВО.

  5. 29.08.2021, 14:03
    Гость: Зануда

    Из относительно свежего: "Второй день продолжается массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа, более 1000 ракет было выпущено по израильским городам, согласно пресс-службе ЦАХАЛа. Израиль проводит ответную операцию под кодовым названием «Страж стен». Минздрав Газы сообщил в среду, 12 мая, о 35 погибших в результате израильских обстрелов. В Израиле от ракет ХАМАС погибло пять человек" 12 мая 2021 года. Французское радио

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