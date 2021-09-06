Талибы заявили о полном захвате провинции Панджшер

07:46 6.09.2021

Талибы заявили о получении полного контроля над провинцией Панджер. Об этом заявил представитель "Талибана" (террористическая организация, запрещена в России) Забиулла Муджахид.

"Последний оплот врагов-наемников, провинция Панджшер, полностью захвачен... Последние усилия по обеспечению полной безопасности в стране также принесли результаты, и провинция Панджшер перешла под полный контроль Исламского эмирата", - цитирует заявление представителя талибов РИА Новости.

По словам Муджахида, силы сопротивления талибам "потерпели поражение в боях" или бежали. Он заверил жителей провинции, что их не будут притеснять.

Бои за данный регион ужесточились в минувшие выходные. В ходе противостояния погиб пресс-секретарь Фронта национального сопротивления Фахим Дашти и один из ключевых командиров "Талибана" Мавлави Фасихуддин (более известный как Мавлави Махдум).

В начале августа "Талибан" на фоне вывода американских войск начал массированное наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа талибы вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.

Единственной неподконтрольной им провинцией оставался Панджшер к северо-востоку от столицы. Ранее на этой неделе представитель талибов Билал Карими заявил, что регион перешел под контроль движения. Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле утверждал, что вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер Сил сопротивления Ахмад Масуд бежали.

Однако позднее Салех опроверг эти заявления, подчеркнув, что сопротивление продолжается, он не покидал страну и остается в Панджшере.