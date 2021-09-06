Талибы заявили о полном захвате провинции Панджшер
Талибы заявили о получении полного контроля над провинцией Панджер. Об этом заявил представитель "Талибана" (террористическая организация, запрещена в России) Забиулла Муджахид.
"Последний оплот врагов-наемников, провинция Панджшер, полностью захвачен... Последние усилия по обеспечению полной безопасности в стране также принесли результаты, и провинция Панджшер перешла под полный контроль Исламского эмирата", - цитирует заявление представителя талибов РИА Новости.
По словам Муджахида, силы сопротивления талибам "потерпели поражение в боях" или бежали. Он заверил жителей провинции, что их не будут притеснять.
Бои за данный регион ужесточились в минувшие выходные. В ходе противостояния погиб пресс-секретарь Фронта национального сопротивления Фахим Дашти и один из ключевых командиров "Талибана" Мавлави Фасихуддин (более известный как Мавлави Махдум).
В начале августа "Талибан" на фоне вывода американских войск начал массированное наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа талибы вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
Единственной неподконтрольной им провинцией оставался Панджшер к северо-востоку от столицы. Ранее на этой неделе представитель талибов Билал Карими заявил, что регион перешел под контроль движения. Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле утверждал, что вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер Сил сопротивления Ахмад Масуд бежали.
Однако позднее Салех опроверг эти заявления, подчеркнув, что сопротивление продолжается, он не покидал страну и остается в Панджшере.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Если мы захотим подпитывать их через Таджикистан, то эта война будет вечной. Но не в коня корм. Кстати снова авиация и беспилотники , а тут без Турции никак не обошлось.
Согласен. История повторяется дважды, один раз трагедия, второй раз, как фарс, а природа отдыхает на потомках.
Ни малейших сомнений, что талибы разгромят этого нового "панджерского льва". В реальности, этот ....... возомнил себя равным своему отцу, кстати, которого талибы и грохнули в своё время. Думаю, что если он не сбежит вовремя к себе в Лондон его показательно повесят за ... ну вы поняли за что вешают половых извращенцев. Не имея ни малейшей поддержки ни от местного населения, ни от пиндосов, ну ни от кого, этот дурачок выпендривался когда ему предлагали место в будущем правительстве Афганистана. Ну, а теперь либо Лондон либо виселица.